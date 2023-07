(Mise à jour : Tui dans le dernier paragraphe)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Pour beaucoup, il s'agit du premier voyage lointain après la pandémie de Corona, mais les vacanciers doivent mettre plus que jamais la main au porte-monnaie pour les voyages à forfait et, a fortiori, pour les billets d'avion pendant la saison des vacances actuelle. L'Office fédéral de la statistique a enregistré des hausses de prix significatives pour ces services au cours du premier semestre 2023, bien au-delà de l'inflation déjà forte de 7,5 %. Compte tenu des réservations anticipées élevées et des capacités limitées sur le marché allemand, les compagnies s'attendent à ce que les jets soient également bien remplis dans les mois à venir et donc à des prix élevés par siège.

Pour les vols internationaux, la hausse moyenne des prix s'est élevée à 24,9 pour cent au cours du premier semestre, comme l'a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique. La croissance des prix a été particulièrement forte vers les destinations asiatiques et australiennes, où la demande était toutefois encore très faible au début de l'année 2022. Les hausses les plus faibles ont été enregistrées sur les vols intérieurs, vers l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui ne présentent pas un grand intérêt touristique. En revanche, les vols européens, particulièrement intéressants pour les touristes, ont vu leur prix augmenter de près de 32 %.

Malgré la hausse du prix du kérosène, le secteur du transport aérien renoue avec les bénéfices plus tôt que prévu, a constaté récemment l'assureur-crédit Allianz Trade dans une étude. Le groupe Lufthansa, tout juste sauvé par l'Etat, s'attendait au deuxième trimestre de cette année à une augmentation de 25 pour cent du chiffre d'affaires pour chaque siège offert et, par la suite, à un été record. En effet, toutes les compagnies aériennes vendent leurs billets selon les principes fondamentaux de l'offre et de la demande.

Les compagnies aériennes ont mis en place des systèmes complexes afin d'optimiser le remplissage de chaque vol avec un maximum de recettes. Pour ce faire, les prix de la concurrence sont observés de près, tout comme l'intérêt des clients. Au tout début du processus de réservation, les prix sont encore les plus bas et augmentent régulièrement au fur et à mesure que l'avion est rempli et que le départ approche. Au sein des classes de confort, les billets sont répartis en classes de réservation, qui correspondent chacune à un niveau de prix.

Malgré toutes les préoccupations climatiques, de très nombreuses personnes souhaitent à nouveau prendre l'avion pour partir en vacances en Allemagne, mais se heurtent dans les aéroports nationaux à une offre réduite d'environ 85 pour cent par rapport au niveau d'avant la pandémie, rapporte l'association professionnelle BDL. En conséquence, les places sont rares et donc chères. Les raisons en sont le manque de personnel pour l'enregistrement, les difficultés de livraison des nouveaux avions ainsi que les coûts annexes élevés, qui poussent les compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair ou Easyjet à se tourner vers d'autres marchés en Europe.

Selon leur patron Michael O'Leary, les Irlandais évitent également la forte position de Lufthansa sur le marché germanophone. Les prix des billets de cette dernière ont pour conséquence que "les Allemands paient les prix des vols les plus élevés d'Europe sur les courtes distances", a déclaré le patron de Ryanair au "Manager-Magazin".

Après la fin des restrictions de voyage Corona au printemps 2022, les prix des voyages à forfait ont également nettement augmenté actuellement, même si ce n'est pas aussi fortement que les voyages en avion. Pour les destinations nationales, les organisateurs ont ajouté 14,5 pour cent, tandis qu'à l'étranger, ils ont demandé en moyenne 10,0 pour cent. Les destinations populaires telles que la Grèce et les Baléares sont encore plus chères, avec une hausse de 13,5 % chacune.

Le portail de comparaison de prix Check24 ne voit même qu'une augmentation moyenne de 8 pour cent des prix des voyages à forfait, proche du niveau général de l'inflation. "L'augmentation des coûts d'exploitation des compagnies aériennes et des hôtels est répercutée sur les voyageurs", estime le directeur responsable Martin Zier. Il est possible de trouver des offres avantageuses à court terme.

Mais les amateurs d'économies ne devraient pas miser sur les bonnes affaires de dernière minute comme les années précédentes, estime Ingo Burmester, le responsable Europe centrale du tour-opérateur DER Touristik. Lui aussi fait référence à la pénurie de places dans les avions : "Il n'y a plus autant d'offres de premier choix à court terme de la part des compagnies aériennes, car celles-ci ont réduit leurs capacités".

Pour l'instant, l'organisateur ne fait pas espérer aux vacanciers une baisse des prix. "Nous nous attendons à des augmentations de prix en Europe dans la fourchette d'inflation d'environ 5 pour cent pour l'hiver", a déclaré Burmester. Dans ce contexte, la tendance aux voyages haut de gamme se poursuit. "Une petite partie des clients ne réserve pas actuellement, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre à cause de l'inflation". Pour beaucoup d'autres, la tendance est au voyage haut de gamme avec des hôtels de catégorie supérieure et des formules tout compris de qualité.

Le leader du secteur, Tui, profite également du regain d'intérêt des gens pour les voyages avec des chiffres de réservation et de vente en hausse. En Allemagne, le chiffre d'affaires est déjà revenu au niveau d'avant Corona, a déclaré un porte-parole de Tui à Hanovre. "En ce qui concerne le nombre de clients, nous pensons que l'écart sera comblé cette année."/ceb/mar/DP/stk