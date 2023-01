Destination de rêve en Italie : Lufthansa fait une offre à Ita Airways

(nouveau : prix d'offre possible, contexte)

FRANCFORT/ROM (dpa-AFX) - Lufthansa prend au sérieux son projet de rachat de la compagnie aérienne italienne Ita Airways. Le groupe MDax a annoncé mercredi avoir déposé une offre pour le successeur d'Alitalia auprès du ministère de l'Economie et des Finances à Rome. Lufthansa vise dans un premier temps une participation minoritaire, mais veut s'assurer dès son entrée des options pour l'acquisition des parts restantes.

En tant que propriétaire unique, l'État italien doit maintenant décider s'il entame des négociations de vente exclusives, qui pourraient durer quelques semaines. Lufthansa attend des négociations sur la forme de la participation ainsi que sur l'intégration opérationnelle au sein du groupe.

Dans un premier temps, on ne savait pas si une autre offre avait été reçue pour la compagnie aérienne déficitaire, qui comptait 66 avions en dernier lieu. Une reprise serait soumise à l'autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence.

Lufthansa n'a pas indiqué le montant de son offre. Plusieurs médias ont indiqué qu'il s'agissait dans un premier temps d'une participation de 40 pour cent, pour laquelle entre 200 et 350 millions d'euros pourraient être exigés. Selon les milieux du secteur, Lufthansa avait déjà proposé l'an dernier, en collaboration avec le grand armateur MSC, environ 850 millions pour 80 pour cent d'Ita. Le prix serait donc tombé.

Ita avait été lancée en octobre 2021 en tant que successeur officieux et nettement réduit d'Alitalia, qui avait dû définitivement abandonner la compagnie lors de la crise de Corona. La compagnie n'a enregistré que des pertes depuis son lancement et a dû continuer à être soutenue par l'État, ce que l'UE a approuvé. Avec environ 4000 employés, elle détient une part de marché d'environ 20 pour cent dans son pays d'origine.

Lufthansa tente depuis des décennies de s'implanter sur le marché important d'outre-Atlantique, qui brille également par la vigueur de ses activités américaines. En 2009, la nouvelle Lufthansa Italia est entrée en concurrence avec Alitalia, qui venait d'être privatisée, mais elle a rapidement fermé ses portes après avoir subi de lourdes pertes. Actuellement, le groupe se contente d'attirer les passagers de la riche Italie du Nord vers le hub de Munich avec sa filiale régionale Air Dolomiti. Non sans succès : après les Etats-Unis, l'Italie est le deuxième marché étranger le plus important pour Lufthansa, comme le souligne toujours le président du groupe Carsten Spohr.

L'année dernière encore, Lufthansa avait cherché à acquérir la majorité d'Ita dans le cadre d'un partenariat avec l'armateur italo-suisse MSC. MSC s'est toutefois retiré après que le fonds américain Certares, avec les compagnies aériennes Delta et Air France-KLM en arrière-plan, ait été choisi. La société de capital américaine Indigo, qui détient une participation dans la compagnie aérienne à bas prix Wizz Air en Europe, s'était également montrée intéressée par Ita. Mais la vente n'a pas eu lieu, de sorte qu'une nouvelle procédure d'appel d'offres a été lancée.

Un point central des négociations serait l'influence possible des pouvoirs publics sur la politique commerciale. Dans un décret, le gouvernement de droite dirigé par Giorgia Meloni avait certes assuré à un nouvel actionnaire minoritaire qu'il aurait les mains libres dans les décisions opérationnelles. Les experts avaient toutefois conseillé à Lufthansa de s'assurer une majorité afin de pouvoir mettre en œuvre des réformes.

Un achat commun et des horaires de vol coordonnés sont considérés comme des points de départ pour amener Ita à la rentabilité. Le cours de l'action Lufthansa était déjà en bonne forme avant l'offre, atteignant son plus haut niveau depuis août 2021 à 9,24 euros, dopé par les bons résultats annuels de la compagnie américaine United Airlines, qui a nettement dépassé les attentes en termes de bénéfices et a profité de la reprise du tourisme. Depuis le début de l'année, le cours de Lufthansa a gagné près de 19%.

Au cours des dernières années, Deutsche Lufthansa AG a racheté plusieurs compagnies aériennes européennes. Le plus grand groupe de transport aérien d'Europe compte désormais d'anciennes compagnies nationales telles que Swiss, Austrian Airlines et la compagnie belge Brussels Airlines, qui a succédé à Sabena. Lufthansa a racheté cette dernière en deux étapes, en commençant également par une minorité. La compagnie portugaise Tap est également considérée comme une cible potentielle.