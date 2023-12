FRANCFORT (dpa-AFX) - Après les dures années Corona, le commerce des semaines les plus douces de l'année tourne à nouveau à plein régime. Les voyagistes font état de réservations importantes jusqu'à présent. Les compagnies aériennes allemandes envisagent la nouvelle année avec une certaine sérénité, même si l'offre de places reste plus restreinte que dans d'autres pays européens. Les vacanciers ne devraient toutefois pas se faire d'illusions sur une baisse des prix. "Les prix des billets restent élevés - comme les autres prix", a récemment annoncé Carsten Spohr de Lufthansa.

Selon la Fédération allemande du voyage (DRV), les prix des voyages à forfait ne devraient augmenter que modérément - voire pas du tout. Toutefois, l'augmentation de la taxe sur le transport aérien prévue par le gouvernement fédéral pourrait rendre les vacances d'été nettement plus chères pour plusieurs millions d'Allemands, prévient le président de l'association Norbert Fiebig. Avant l'annonce des plans, plusieurs grands organisateurs prévoyaient en moyenne des augmentations de prix à un chiffre. L'association allemande du tourisme s'attend à une hausse similaire pour les voyages entre Rügen et Mittenwald.

Pour la première fois depuis Corona, les agences de voyages et les organisateurs ont, selon la DRV, à nouveau enregistré une année de voyage normale. "Porté par une excellente saison estivale, le chiffre d'affaires des voyages organisés a pu dépasser celui de l'année record 2019. Les réservations anticipées sont de retour, de même que les voyages à forfait", rapporte le président de la DRV, Fiebig.

Le nombre de visiteurs est encore à la traîne

Toutefois, compte tenu de l'inflation élevée, tout le monde n'a pas pu s'offrir un voyage organisé. Selon les données de la société d'analyse TDA, le nombre de vacanciers était encore en retard de 15 pour cent par rapport à 2018/19 au cours de l'année touristique 2022/2023 qui vient de s'achever.

Compte tenu de la forte demande pour la prochaine saison estivale, le secteur est confiant dans sa capacité à rattraper son retard en termes de fréquentation. Le leader de la branche, Tui, s'attend à ce que le nombre de ses clients atteigne à nouveau le niveau de 2019 au cours de l'année touristique actuelle.

Le numéro deux du secteur, DER Touristik, est particulièrement optimiste pour la saison estivale. "Avec Dertour et les marques sœurs ITS et Meiers Weltreisen, nous nous dirigeons, en l'état actuel des choses, vers le meilleur été que nous ayons jamais eu", a récemment déclaré Ingo Burmester, directeur Europe centrale du groupe DER Touristik.

Le directeur de Schauinsland, Gerald Kassner, s'attend à une forte activité dans le domaine des voyages à forfait. "La demande de vacances est toujours aussi forte", a-t-il déclaré fin novembre. Le patron d'Alltours Willi Verhuven est du même avis : "Les gens veulent sortir de leur quotidien. Ils veulent partir en vacances, malgré et justement à cause des nombreuses crises". Cette tendance devrait se poursuivre l'année prochaine.

La confiance règne également dans le tourisme allemand. "L'ambiance et les réservations pour 2024 sont jusqu'à présent très bonnes", rapporte Norbert Kunz, directeur de la Fédération allemande du tourisme.

L'association des compagnies aériennes prévoit une hausse des bénéfices

Les compagnies aériennes allemandes envisagent la nouvelle année avec une certaine sérénité, même si la coalition des feux de signalisation a choisi, peu avant la fin de l'année, une augmentation de la taxe sur les billets comme source de financement supplémentaire. Les voyages en avion seront ainsi encore plus chers, même si les détails manquent encore. Selon les prévisions de l'association des compagnies aériennes IATA, les bénéfices continueront d'augmenter modérément au niveau mondial et sur le marché européen. Pour 2024, Andrew Matters, chef économiste de l'IATA, s'attend à ce que les compagnies européennes réalisent 7,9 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) de bénéfices, contre 7,7 milliards de dollars cette année.

Sur le marché allemand, l'offre de places reste plus restreinte que dans les autres pays européens, mais les prix ne baissent pas non plus à l'échelle mondiale. Même si les prestataires touristiques, en particulier, lancent davantage de vols, l'offre globale en Allemagne reste nettement inférieure aux valeurs de la dernière année pré-Corona 2019. Selon l'évaluation de la Fédération allemande de l'industrie aéronautique (BDL), l'offre de sièges n'atteindra que 84 pour cent du niveau de 2019 jusqu'en mai 2024 inclus. Dans le reste de l'Europe, on s'attend en revanche à 102 pour cent.

Le groupe Lufthansa, qui est de loin le plus grand prestataire, voulait augmenter son offre en 2024 d'environ 10 points pour atteindre 95 pour cent du niveau d'avant la crise, mais il doit à nouveau supprimer des vols pour maintenir la stabilité de l'exploitation en raison du manque de capacités en personnel, en avions et en traitement. Après de fortes augmentations de prix en 2023, le président du groupe Spohr a déjà préparé le public à des prix de billets constamment élevés, car l'offre reste à la traîne de la demande. L'augmentation de la taxe sur les billets vient maintenant s'ajouter à la liste pour tous les passagers qui partent d'un aéroport allemand.

Le chef du contrôle aérien s'attend à un retour des compagnies aériennes à bas prix

Les grandes compagnies aériennes directes comme Ryanair, Wizz et Easyjet, qui ont plutôt évité les aéroports allemands avec leurs taxes élevées l'année dernière, ont tout au plus réussi à augmenter le nombre de vols. D'ici 2034, le leader de la branche Ryanair veut augmenter le nombre de ses passagers de 184 millions actuellement à plus de 300 millions et ne pourra pas renoncer au marché allemand pour cela.

Le chef des services de la navigation aérienne Arndt Schoenemann s'attend donc à un retour prochain des compagnies aériennes à bas prix, qui se limitent actuellement à quelques aéroports allemands comme Nuremberg, Koln ou Hahn. Mais pour l'instant, les Irlandais doivent faire face aux conséquences des problèmes de livraison du constructeur américain Boeing et disposent, comme la plupart des compagnies aériennes, de moins d'avions que souhaité./mar/ceb/DP/zb