Grève d'avertissement au BER - Aucun décollage de vol de passagers possible

BERLIN (dpa-AFX) - L'aéroport de Berlin-Brandenburg sera en grève lundi toute la journée à partir de 3h30 du matin par le syndicat Verdi. L'aéroport a donc annulé tous les départs de vols passagers. Les vols à l'arrivée peuvent également être affectés par la grève d'avertissement.

Les employés du secteur de la sécurité aérienne, du contrôle des passagers et du contrôle du personnel et des marchandises sont appelés à faire grève. Les négociations portent sur les primes pour le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que sur la rémunération des heures supplémentaires. Les discussions sont menées depuis un certain temps déjà entre Verdi et la Fédération allemande des entreprises de sécurité aérienne (BDLS). Ces derniers jours, les aéroports de Düsseldorf, Cologne/Bonn, Hambourg, Stuttgart et Karlsruhe/Baden-Baden ont donc déjà connu des grèves.

A l'aéroport de Berlin-Brandenburg, il s'agit déjà de la troisième grande grève d'avertissement de l'année en cours. Mi-mars, tous les départs ont également été annulés, et fin janvier, tous les atterrissages de vols commerciaux. A l'époque, les employés de la société aéroportuaire et des services d'assistance en escale s'étaient mis en grève avec le personnel de sécurité /nif/DP/he.