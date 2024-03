FRANCFORT (dpa-AFX) - Une grève d'avertissement du personnel au sol de Lufthansa a provoqué samedi des perturbations dans la filiale fret du groupe. 2500 employés ont été touchés, dont 2200 à Francfort, a déclaré le négociateur du syndicat Verdi, Marvin Reschinsky. Le conflit tarifaire avec l'entreprise est à l'origine de cette situation.

Selon Verdi, les salariés qui se sont mis en grève sont ceux qui gèrent le chargement des avions chez Lufthansa Cargo ou qui sont responsables du traitement du fret. L'action s'est déroulée du matin jusqu'en fin de soirée.

Alors que Verdi a parlé d'une participation de 90 pour cent, l'entreprise a indiqué une participation d'environ 50 pour cent à Francfort. A Munich, ils étaient moins nombreux, a indiqué une porte-parole. Les passagers n'ont pas été touchés. Selon la porte-parole, la grève d'avertissement a par exemple entraîné l'arrêt de la réception du fret spécial. Cela concernait par exemple les animaux. Nous essayons maintenant de traiter le plus rapidement possible les retards.

Lufthansa Cargo dispose d'une flotte composée uniquement de cargos, notamment du gros porteur Boeing 777, mais elle transporte également des marchandises dans le ventre des avions de passagers. De nombreux vols de fret ont déjà été annulés les jours précédents en raison du débrayage. Samedi également, des vols ont été annulés.

Lufthansa s'était montrée indignée par la grève d'avertissement et avait particulièrement critiqué les conditions préalables posées par Verdi pour revenir à la table des négociations. Le groupe a donc remis en question les négociations collectives dans leur ensemble. Jusqu'à présent, le prochain round est prévu pour les 13 et 14 mars. Verdi n'est prêt à discuter plus tôt qu'en cas d'offre plus élevée.

La semaine dernière, une grève d'avertissement du personnel technique de Lufthansa a déjà eu lieu de mercredi à vendredi. Lufthansa Technik est responsable de la réparation et de la révision de machines, de pièces et de moteurs, également pour d'autres entreprises. En revanche, la compagnie aérienne, qui n'a pas été touchée par la grève, assure elle-même la maintenance quotidienne. Les passagers n'ont pas non plus été touchés par ce débrayage./sey/DP/he