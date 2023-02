Grève d'avertissement en cours dans les aéroports - 300 000 passagers touchés

(nouveau : plus de détails et contexte)

BERLIN (dpa-AFX) - Protester au lieu de s'enregistrer : la plupart des grands aéroports allemands sont largement paralysés depuis vendredi matin par une grève d'avertissement. A l'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne, les employés ont manifesté dans le terminal 1. Seuls quelques passagers, informés trop tard de la grève d'avertissement, s'y sont présentés. Le syndicat Verdi avait appelé à un débrayage d'une journée. Munich, Hanovre, Stuttgart, Brême, Hambourg et Dortmund sont également concernés. Verdi a également menacé d'organiser des grèves d'avertissement dans les services de ramassage des ordures, les hôpitaux ou les services d'ordre dans le cadre du conflit tarifaire en cours dans le secteur public.

Les grèves d'avertissement ont également entraîné des restrictions dans les aéroports non touchés par la grève, comme à Berlin. Verdi a parlé dans la matinée d'un démarrage très réussi de la grève d'avertissement. Selon les estimations de l'association des aéroports ADV, près de 300 000 passagers sont concernés par 2340 vols annulés.

Avec ce débrayage, les salariés veulent donner du poids à leurs revendications dans le conflit tarifaire du service public fédéral et communal. "Si rien ne bouge maintenant en matière de rémunération, nous allons tous vivre un nouvel été chaotique - et nous devons éviter cela de toute urgence", a déclaré Christine Behle, vice-présidente de Verdi, vendredi matin à la radio RBB-Inforadio.

La Lufthansa veut mettre la grève d'avertissement de Verdi derrière elle le plus rapidement possible. "Nous reprenons immédiatement le service normal samedi", a déclaré un porte-parole. Vendredi, la plus grande compagnie aérienne allemande a dû annuler environ 1300 vols - alors qu'elle venait tout juste de surmonter une perturbation informatique causée par une pelleteuse mercredi.

Le chef de Verdi, Frank Werneke, menace avant le prochain tour de négociations dans le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) : "Les prochaines grèves auront une autre dimension". Si les employeurs présentent une offre vraiment bonne la semaine prochaine, un accord pourrait toutefois être trouvé rapidement, a souligné Werneke. Dans le cas contraire, les grèves d'avertissement actuelles ne seraient qu'un avant-goût.

Verdi et la fédération des fonctionnaires DBB exigent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus dans le cadre du conflit salarial du secteur public, et au moins 500 euros de plus pour les quelque 2,5 millions d'employés de l'État fédéral et des communes. Les employeurs n'ont pas encore fait d'offre. Outre la fonction publique, il existe des négociations collectives en partie locales pour les services d'assistance en escale ainsi qu'une négociation collective nationale pour la sécurité aérienne.

"Les collègues sont motivés par les craintes existentielles qu'ils ont, par l'évolution de l'inflation", a déclaré Sven Bergelin, responsable de la section fédérale de Verdi, à la rédaction audio de la dpa. On espère beaucoup de la compréhension des passagers. La Deutsche Bahn a indiqué que le nombre de passagers avait légèrement augmenté vendredi en raison des grèves d'avertissement.

L'association des aéroports ADV a parlé d'une "escalade sans précédent" face à la grève d'avertissement. Pour les passagers, les journées de chaos dans le transport aérien se poursuivent donc. Les PME critiquent vivement le syndicat. "Il est inacceptable que Verdi fasse valoir ses revendications tarifaires sur le dos de l'ensemble de l'économie allemande", a déclaré Markus Jerger, chef de l'association allemande des PME.

Verdi avait déclaré que les vols d'aide vers la zone du tremblement de terre turco-syrien via les services d'urgence seraient exclus de la grève. En outre, des biens de secours pourraient être acheminés par avion via l'aéroport de Francfort-Hahn, qui n'est pas en grève. Un nombre inconnu de vols de passagers à destination de la Turquie, qui auraient pu, du moins en théorie, transporter de l'aide en tant que cargaison, sont également annulés dans les sept aéroports en grève.

Les perturbations telles que celles provoquées par cette grève ne peuvent pas toujours être compensées, a souligné l'association du transport aérien Barig. Les livraisons d'aide humanitaire sont des chaînes logistiques très sensibles.

Néanmoins, un nouveau pont aérien a été mis en place vendredi entre l'Allemagne et les régions turques touchées par le séisme. Un avion cargo de Lufthansa a décollé de l'aéroport de Francfort pour Antalya avec du matériel de secours, et un autre devrait suivre. A partir de lundi, la compagnie germano-turque SunExpress s'envolera tous les lundis et mardis pour Antalya à bord d'un avion de ligne aménagé pour le transport de fret uniquement. Dans les quelque 7500 DPD-Paketshops, des colis d'aide pour les victimes du tremblement de terre peuvent être déposés gratuitement à partir de lundi.

La grève d'avertissement se déroule au début de la Conférence sur la sécurité de Munich, considérée comme l'une des réunions les plus importantes au monde en matière de politique de sécurité. La suspension du trafic passagers normal à Munich ne concerne pas les vols pour la conférence sur la sécurité, a souligné l'aéroport./ceb/DP/jha