FRANCFORT (dpa-AFX) - En raison d'une grève des pilotes de Discover, filiale de Lufthansa, plusieurs vols de la compagnie aérienne ont été annulés dimanche ou ont décollé plus tard que prévu. Les liaisons vers Gran Canaria, Fuerteventura, le Mexique et les Etats-Unis ont notamment été touchées, comme l'indique le tableau des départs de l'aéroport de Francfort, consultable en ligne. Les vols Discover prévus au départ de Munich étaient assurés par Lufthansa.

Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a appelé les pilotes à cesser le travail pendant 48 heures, jusqu'à lundi soir inclus. La grève a débuté, a déclaré dimanche midi à la dpa Matthias Baier, membre du comité directeur de VC. Le syndicat veut évaluer les conséquences exactes dans le courant de la semaine. On s'attendait à une forte participation à la grève.

Les vols sur les courts et moyens courriers décollent en grande partie

Discover Airlines a indiqué que 90 pour cent des vols court et moyen-courriers prévus au départ de Francfort devaient être assurés pendant le mouvement de grève. Sur le long-courrier, environ 30 pour cent des liaisons devraient être assurées. Au total, 27 départs sont prévus au départ de Francfort pendant la période de grève. Les passagers devraient vérifier le statut de leur vol le plus régulièrement possible.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver de bonnes solutions pour nos clients", a déclaré la compagnie aérienne, "mais nous sommes conscients des conséquences de la grève sur les projets de voyage de nombreuses personnes et nous nous en excusons".

Le syndicat veut obtenir une convention collective

Il s'agit déjà du troisième débrayage après une grève d'avertissement de cinq heures juste avant Noël et une grève régulière d'une journée entière fin janvier, après que les pilotes ont voté en faveur de la grève lors d'un vote de grève correspondant.

VC se bat pour une première convention collective au sein de la compagnie aérienne fondée il y a deux ans et demi et qui exploite 24 avions au total. Le syndicat considère que les négociations avec l'employeur ont pour l'instant échoué.

Il a informé ses membres vendredi que la direction n'avait pas présenté d'offre améliorée lors de nouveaux entretiens. L'entreprise maintient sa condition préalable, à savoir la conclusion d'une charte de partenariat social avant toute convention collective. Du point de vue du syndicat, cela limiterait considérablement le droit de grève.

Critique sévère de l'employeur

L'employeur a critiqué le nouvel appel à la grève. On avait annoncé au syndicat qu'il présenterait une offre améliorée d'ici le 7 février, a déclaré une porte-parole de la filiale de Lufthansa. "Le fait que VC appelle maintenant à la grève pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines, sans attendre la nouvelle offre de l'employeur qu'ils réclament, montre clairement qu'il ne s'agit pas ici de trouver de bonnes solutions pour les collaborateurs, mais que d'autres intérêts sont poursuivis". Le syndicat n'a pas souhaité s'exprimer sur cette accusation.

Lufthansa négocie actuellement les conditions de travail et les rémunérations avec plusieurs groupes d'employés dans différentes sociétés du groupe. Chez Discover, il y a des conflits avec les pilotes et le personnel de cabine. Au sein de la société mère Lufthansa, le personnel navigant commercial et le personnel au sol ont déjà menacé d'organiser des grèves d'avertissement. De plus, des conflits sociaux chez les prestataires de services, comme récemment aux contrôles de sécurité et aux services au sol, limitent le trafic aérien./swe/DP/he