MUNICH (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) doit inaugurer officiellement le salon de l'automobile et des transports IAA Mobility mardi (14h00) à Munich. Le secteur automobile espère qu'il se positionnera clairement sur le prix de l'électricité industrielle, qui fait l'objet de nombreuses discussions et qui lui permettrait d'être moins compétitif au niveau mondial. Il s'agit ici de subventions possibles pour les secteurs particulièrement gourmands en énergie. Une prolongation des primes à l'achat de voitures électriques en Allemagne aiderait également, selon le secteur, à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Le vice-chancelier et ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) estime que les constructeurs eux-mêmes ont une responsabilité : pour que l'Allemagne soit en tête de la concurrence mondiale, il s'agit de "construire ici les véhicules les plus innovants, de la meilleure qualité et les plus respectueux du climat", a déclaré Habeck aux journaux du groupe de médias Funke (mardi). "Cela nécessite des décisions stratégiques importantes et des investissements élevés dans les technologies d'avenir, de la fabrication de cellules de batteries au développement de logiciels. C'est là que les entreprises sont sollicitées". Selon lui, le gouvernement fédéral soutient l'industrie automobile dans ce domaine avec plus de six milliards d'euros pour les années 2023 à 2026.

Le chancelier Scholz a également pu s'exprimer à Munich sur la sauvegarde des emplois, compte tenu de l'inquiétude croissante face à une désindustrialisation. Compte tenu de l'importance du marché automobile chinois pour VW, BMW et Mercedes-Benz, ses déclarations sur la Chine sont également très attendues.

Lors d'une visite du parc des expositions, les photographes espèrent obtenir des images fraîches du chancelier, qui porte un cache-œil noir depuis une chute le week-end dernier. Malgré cette mésaventure, il n'a pas annulé le rendez-vous. En raison d'éventuelles actions de protestation des défenseurs du climat pendant la visite du chancelier, la police est particulièrement sur ses gardes.

Avant cela, l'interconnexion des différents modes de transport est déjà à l'ordre du jour d'un forum au cours duquel le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, et celui de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, s'entretiennent avec la présidente de l'association de l'industrie automobile allemande, Hildegard Müller. Ensuite, le président du groupe VW Oliver Blume et l'actrice hollywoodienne Natalie Portman obtiennent la scène. Portman a fait campagne aux États-Unis pour une meilleure protection du climat et souhaite également s'exprimer à ce sujet lors du salon.

Après que les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont présenté leurs nouveautés au public spécialisé dès lundi, l'IAA ouvre ses portes au grand public mardi. Les espaces d'exposition gratuits dans le centre-ville de Munich, où les constructeurs automobiles présentent leurs véhicules et proposent des essais, devraient attirer des centaines de milliers de visiteurs dans les jours à venir. Des minibus autonomes dans le jardin anglais et de nouveaux vélos, vélos électriques et vélos-cargos seront également disponibles pour être testés à l'IAA Mobility.

Il faut également s'attendre à de nombreuses actions de protestation de la part des activistes climatiques. Lundi déjà, des barrages routiers ont été organisés à Munich.