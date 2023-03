ITB : le ministre de l'Économie Habeck inaugure le salon du voyage à Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - A l'occasion de l'ouverture de la Bourse internationale du tourisme, le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Verts) a appelé à un tourisme plus durable et plus résilient. "La liberté d'explorer le monde ne justifie pas sa destruction", a-t-il déclaré en anglais lors de la cérémonie d'ouverture du salon phare de l'industrie internationale du voyage à Berlin. Les compensations carbone ne sont pas suffisantes pour changer le cours des choses. Des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Auparavant, M. Habeck avait souligné l'importance du tourisme international pour la prospérité économique de nombreuses économies. "Dans le monde, un emploi sur dix dépend du tourisme", a-t-il déclaré. "La pandémie nous l'a douloureusement rappelé". Mais la crise climatique menace cette base dans de nombreux pays : les stations de ski sans neige, les récifs coralliens qui meurent, les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations en sont le signe, a-t-il ajouté.

La maire de Berlin, Franziska Giffey (SPD), est également venue à la cérémonie d'ouverture. "Le tourisme s'est nettement rétabli l'année dernière", a-t-elle déclaré lundi soir. Berlin a également profité de cette situation, a-t-elle ajouté. "Les touristes d'Allemagne et d'autres pays sont de retour", a déclaré Mme Giffey. Selon elle, Berlin, comme d'autres villes, a été assez silencieuse pendant la pandémie. "Nous sommes très heureux que ces jours soient derrière nous".

Cette année, le salon est placé sous le signe de la reprise du tourisme après la crise de Corona. "Le creux de la vague de 2021 est définitivement passé", a déclaré le président de la Fédération allemande du voyage (DRV), Norbert Fiebig. "Notre attente est de terminer au niveau de chiffre d'affaires de l'année record 2019 (...)".

Il s'agit de la première réunion de l'industrie du voyage après la pandémie. Contrairement aux années pré-Corona, l'ITB (du 7 au 9 mars) n'est désormais ouvert qu'aux visiteurs professionnels. Le pays invité cette année est la Géorgie./mar/maa/DP/stw