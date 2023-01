Importante perturbation du contrôle aérien américain - conséquences encore incertaines

WASHINGTON (dpa-AFX) - La FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, a connu une panne majeure. Le système qui fournit aux pilotes et au personnel au sol des informations sur les perturbations des vols est tombé en panne, peut-on lire sur le site de la FAA. Des techniciens travaillent à la résolution du problème. Le système sera redémarré, a déclaré la FAA sur Twitter.

Le trafic aérien est affecté. L'ampleur de l'impact n'était toutefois pas claire dans l'immédiat. Dans la matinée (heure locale), plus de 750 vols à destination, en provenance ou à l'intérieur des États-Unis étaient retardés et environ 90 annulés, selon le site web flightaware.com. Il n'était pas possible de savoir si la panne informatique était à l'origine des perturbations./htg/DP/stk