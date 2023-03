Incident technique chez Lufthansa - annulations et retards

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un jour avant la grande journée de grève d'avertissement également dans le transport aérien, Lufthansa a dû faire face à des problèmes techniques. La plus grande compagnie aérienne allemande a parlé d'incidents techniques chez des prestataires de services informatiques externes qui ont affecté l'enregistrement au guichet et l'embarquement à Francfort, le plus grand aéroport allemand, dimanche matin. Des retards ou des annulations de vols ont été enregistrés, a indiqué dimanche une porte-parole de l'entreprise, interrogée à ce sujet. Les passagers se sont vu proposer d'autres liaisons ainsi que des transferts en train.

Selon l'entreprise, les problèmes à l'aéroport de Francfort ont été résolus vers midi. L'enregistrement sur le site Internet de Lufthansa et sur les bornes d'enregistrement des aéroports a continué d'être perturbé. Lufthansa a conseillé aux voyageurs de s'enregistrer via un navigateur mobile, par exemple sur un smartphone ou une tablette, ou via l'application de la compagnie aérienne. En outre, les voyageurs doivent s'informer sur le statut de leur vol sur Internet ou via l'application.

Les passagers de Lufthansa devaient de toute façon s'attendre à quelques perturbations dès dimanche en raison de la grève d'avertissement nationale dans les transports publics, à laquelle Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) avaient appelé. A l'aéroport de Munich, il n'y avait déjà pas de vols Lufthansa ce jour-là, à l'exception de vols humanitaires. A Francfort, l'opérateur Fraport a indiqué qu'il n'y aurait pas de trafic passagers régulier lundi.

Des retards et des annulations pour raisons techniques avaient déjà eu lieu le 15 février pour les passagers des vols via Francfort. A l'époque, un câble endommagé sur une ligne de train de banlieue de Francfort avait entraîné une panne des systèmes informatiques de la Lufthansa./chs/DP/he