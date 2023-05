Indemnisation plus élevée pour les survivants de Germanwings en Espagne

MADRID (dpa-AFX) - Plus de huit ans après la catastrophe de Germanwings, la Cour suprême espagnole a accordé des dommages et intérêts plus importants à 14 familles. Le 24 mars 2015, un copilote qui souffrait auparavant de dépression avait délibérément dirigé l'avion contre une montagne sur la ligne Barcelone-Düsseldorf dans les Alpes françaises. Les 150 occupants avaient perdu la vie. La plupart des victimes étaient originaires d'Allemagne et d'Espagne.

Le pourcentage de majoration fixé par le tribunal de grande instance de Barcelone en 2019 par rapport aux indemnités fixées pour les accidents de voiture était trop faible dans le cas des 14 plaignants, ont estimé les juges de Madrid, comme cela a été annoncé mardi soir. D'autres survivants avaient conclu un accord avec l'assurance.

Le tribunal de Barcelone avait augmenté les indemnités de 25 pour cent en raison du caractère exceptionnel de l'accident. Si un ayant droit vivait en communauté domestique avec l'une des victimes, 20 pour cent supplémentaires étaient ajoutés, si ce n'était pas le cas, 10 pour cent. Selon le journal "La Vanguardia", les indemnités s'échelonnaient ainsi entre 20 625 euros et 105 000 euros.

La Cour suprême a considéré que cela était insuffisant. "Un pourcentage aussi faible d'augmentation de l'indemnisation (...) ne diffère guère de ce qui serait accordé en cas d'accident de la route", ont écrit les juges. "Le chagrin persistant, typique et extrêmement douloureux de la perte d'un être cher lors d'une telle catastrophe, n'est ainsi pas suffisamment indemnisé, d'autant plus que l'accident n'est pas survenu par hasard, mais a été délibérément provoqué par un membre de l'équipage", peut-on lire dans les motifs du jugement./ro/DP/ngu