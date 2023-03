Industrie du tourisme : la grève d'avertissement des transports est disproportionnée

BERLIN (dpa-AFX) - La Fédération allemande du tourisme (BTW) a critiqué la vaste grève d'avertissement annoncée dans le secteur des transports, la jugeant disproportionnée. "Dans cette dimension et à ce moment, le projet est disproportionné et rend plus difficile la reprise économiquement urgente de tout un secteur", a déclaré jeudi le secrétaire général de la BTW, Sven Liebert. La grève d'avertissement annoncée pour lundi par Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) touche des centaines de milliers de voyageurs, certains même au début des vacances de Pâques à Brême et en Basse-Saxe.

Les conflits tarifaires ne doivent pas se faire sur le dos des vacanciers, des voyageurs d'affaires et du secteur du tourisme déjà ébranlé par la crise de la Corona, a exigé Liebert. Lundi prochain, EVG et Verdi prévoient de paralyser une grande partie des transports publics par une grève d'avertissement de grande ampleur à l'échelle nationale. Le trafic ferroviaire régional et de longue distance est concerné, tout comme les autoroutes, les voies navigables, les transports urbains dans de nombreux Länder et communes, ainsi que presque tous les aéroports allemands./mar/DP/stw