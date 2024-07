Après l'attaque sur le plateau du Golan attribuée au Hezbollah, Israël veut nuire à la milice libanaise.

Mais il ne veut pas entraîner toute la région dans une guerre généralisée, ont déclaré lundi deux représentants du gouvernement israélien. Deux autres initiés israéliens ont déclaré que les dirigeants israéliens se préparaient à la possibilité de combats qui pourraient durer plusieurs jours. "On estime que la réaction ne conduira pas à une guerre généralisée", a déclaré l'un des initiés. "Ce ne serait pas dans notre intérêt à ce stade". Les détails n'ont pas été donnés. Douze enfants et adolescents ont été tués samedi dans l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan syrien occupé par Israël, qu'Israël et son plus proche allié, les États-Unis, attribuent au Hezbollah. La milice, alliée à l'Iran et à l'organisation islamique radicale palestinienne Hamas dans la bande de Gaza, rejette la responsabilité de l'attaque.

L'armée israélienne a réagi lundi en menant une attaque de drone dans le sud du Liban. Le bombardement près de la ville de Shaqra a tué deux personnes et en a blessé trois autres, dont un enfant, selon la défense civile libanaise. Il s'agissait de la première attaque israélienne ayant fait des victimes sur des cibles au Liban depuis l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan. Israël a occupé cette chaîne de montagnes stratégique pendant la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexée en 1981. Cette décision n'est pas reconnue au niveau international.

Selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Joaw Galant et lui-même ont été autorisés par le cabinet à déterminer la nature et le calendrier de la réponse à l'attaque. Le plus grand journal israélien, Yedioth Ahronoth, citant des informateurs non identifiés, a déclaré que la réponse serait "limitée, mais significative". Selon le rapport, les possibilités de représailles allaient d'attaques limitées mais puissantes sur les infrastructures telles que les ponts, les centrales électriques et les ports, à des attaques sur les dépôts d'armes du Hezbollah ou sur des commandants de haut rang du Hezbollah. Le Hezbollah bombarde régulièrement le territoire israélien depuis le début de la guerre de Gaza, mais nie être responsable de l'attaque sur le plateau du Golan.

CLIGNOTER - PRÉVENIR L'ESCALADE

Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il fallait absolument éviter un embrasement général. L'Iran est appelé à user de son influence pour assurer une désescalade, a déclaré une porte-parole à Berlin. Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux Allemands présents au Liban de quitter le pays. Environ 1300 personnes de nationalité allemande figurent sur la liste de crise du ministère. Toutes les possibilités de quitter le pays devraient être utilisées tant qu'il est encore temps.

Tout comme le gouvernement allemand, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé à la retenue. Lors d'une conversation téléphonique avec le président israélien Isaac Herzog, Blinken a souligné, selon un porte-parole, l'importance d'éviter une escalade. Les deux dirigeants ont également discuté des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à la libération des otages détenus par le Hamas, l'organisation islamique radicale palestinienne.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré qu'il saluait l'appel du gouvernement libanais à un arrêt de la violence. "J'ai parlé aujourd'hui avec le Premier ministre Najib Mikati pour exprimer mon inquiétude face à l'escalade de la tension et j'ai salué la déclaration du gouvernement libanais appelant à l'arrêt de toute violence", a écrit M. Lammy sur la plateforme en ligne X. "Nous avons tous deux convenu qu'il n'était dans l'intérêt de personne d'étendre le conflit dans la région".

Face aux tensions entre Israël et le Hezbollah, plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs liaisons avec la capitale libanaise Beyrouth, dont Lufthansa, Swiss, Eurowings et Air France.

