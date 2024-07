(nouveau : extension des annulations de vols Lufthansa.)

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Le gouvernement israélien se prépare à une attaque de représailles contre le Hezbollah au Liban, après l'attaque à la roquette dévastatrice sur le plateau du Golan annexé par l'Etat juif. Après plus de quatre heures de délibérations, le cabinet de sécurité a autorisé le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Joav Galant à "décider de la manière et du moment d'agir contre l'organisation terroriste Hezbollah", a annoncé le bureau du Premier ministre dans la soirée. Netanyahu avait auparavant menacé la milice pro-iranienne de lui faire payer un "prix élevé".

Alors que le Hezbollah a déclaré qu'il se préparait à une attaque potentiellement importante d'Israël, la compagnie aérienne libanaise Middle East Airlines a déclaré dans la soirée qu'elle repoussait le retour de certains de ses vols. La Lufthansa a déclaré qu'elle suspendait pour le moment ses vols vers la capitale libanaise Beyrouth. Les vols aller-retour sont suspendus jusqu'à lundi prochain (5 août) inclus, a indiqué la compagnie. Les compagnies concernées sont Swiss, Lufthansa et Eurowings.

Des responsables américains ont contacté leurs homologues en Israël et au Liban et ont échangé des messages avec l'Iran pour tenter de désamorcer la situation, selon des responsables arabes et européens proches du dossier cités par le journal américain. Toutes les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas intéressées par une extension du conflit, a-t-on ajouté.

Deux morts après une attaque israélienne au Liban

Pendant ce temps, les médias d'Etat libanais ont rapporté que deux personnes avaient été tuées lors d'une attaque israélienne dans la nuit de dimanche à lundi au Liban. L'agence de presse nationale NNA a rapporté que l'attaque de drone avait également fait des blessés. Parmi eux, une personne mineure aurait été blessée. Elle se serait trouvée sur un balcon d'un immeuble voisin au moment de l'attaque.

L'armée israélienne a déclaré avoir abattu avant l'aube un drone qui avait pénétré dans le nord d'Israël depuis le Liban. Aucun blessé n'a été signalé. Auparavant, des médias libanais cités en Israël avaient indiqué que des frappes aériennes avaient eu lieu dans le sud du Liban. Des rapports palestiniens faisant état d'attaques importantes ont été reçus dans la nuit, notamment en provenance de Houla. La région avait déjà été visée à plusieurs reprises par l'armée de l'air israélienne au cours des derniers mois.

Il n'était toutefois pas clair dans un premier temps s'il s'agissait de la réaction attendue d'Israël à l'attaque de roquettes sur le Golan. L'armée israélienne n'a fait aucune déclaration à ce sujet. L'armée israélienne avait déjà attaqué plusieurs cibles au Liban voisin dans la nuit de samedi à dimanche après l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan.

Israël et les Etats-Unis tiennent le Hezbollah, milice chiite alliée de l'Iran, pour responsable de l'attaque de samedi dans la localité druze de Madjdal Shams, qui a fait au moins douze morts. Selon les médias israéliens, il s'agissait d'enfants et d'adolescents âgés de 10 à 16 ans. Auparavant, il avait été dit que la victime la plus âgée avait 20 ans.

"Cette attaque a été perpétrée par le Hezbollah libanais. Il s'agissait d'un missile tiré par le Hezbollah depuis une zone qu'il contrôle", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. L'attaque doit être condamnée partout. Les représentants de l'ONU ont appelé les deux parties à faire preuve d'une "grande retenue".

Le Hezbollah a fait savoir dans un communiqué qu'il n'avait rien à voir avec l'attaque. Selon le portail d'information américain "Axios", la milice aurait expliqué aux Nations unies qu'un missile de défense israélien avait provoqué l'explosion. L'Iran a également attribué la responsabilité de l'attaque de Madjdal Shams à Israël lui-même. En revanche, le chef d'état-major israélien Herzi Halevi a déclaré sur le lieu de l'impact qu'il s'agissait d'un missile Falak du Hezbollah.

"Celui qui tire un tel missile sur une zone résidentielle veut tuer des civils, veut tuer des enfants", a déclaré Halevi. Le plateau du Golan est un plateau rocheux stratégiquement important. La région a été conquise par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967 et annexée en 1981. Mais cela n'a pas été reconnu internationalement. Le gouvernement américain est en contact avec les parties israélienne et libanaise depuis l'attaque, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Le soutien des Etats-Unis à la sécurité d'Israël est ferme et irrévocable, a-t-elle ajouté.

USA : travail sur une solution diplomatique

Les États-Unis travaillent également à un "règlement diplomatique le long de la Ligne bleue" qui mettra fin à toutes les attaques une fois pour toutes et permettra aux citoyens des deux côtés de la frontière de rentrer chez eux en toute sécurité, a-t-on ajouté. La Ligne bleue est la ligne de démarcation tracée par les Nations unies à la frontière entre les deux pays. Une zone tampon a été établie au sud du Liban à la fin de la deuxième guerre du Liban en 2006. Depuis le début de la guerre de Gaza en octobre dernier, le Hezbollah et l'armée israélienne se livrent des combats quasi quotidiens. La milice soutenue par l'Iran agit par solidarité avec le Hamas islamiste dans la bande de Gaza.

L'attaque à la roquette sur le Golan a eu lieu à un moment critique pour les efforts de cessez-le-feu dans la guerre de Gaza. Une escalade entre Israël et le Hezbollah a pu interrompre à nouveau les négociations indirectes entre Israël et le Hamas, qui traînent depuis des mois et dans lesquelles le Qatar, l'Égypte et les États-Unis jouent le rôle de médiateurs. Le négociateur en chef israélien David Barnea n'est rentré en Israël que ce week-end, après un récent cycle de négociations à Rome. Les discussions se poursuivront dans les prochains jours, a indiqué le bureau du Premier ministre sans donner de détails.

Erdogan et Israël se menacent mutuellement

Pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé Israël d'une ingérence militaire. "De la même manière que nous sommes entrés dans le Haut-Karabakh, de la même manière que nous sommes entrés en Libye, nous ferons la même chose avec eux", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par son parti au pouvoir, l'AKP, à Rize, sur la mer Noire, en faisant référence à Israël. Erdogan a fait référence au conflit du Haut-Karabakh, où Erdogan a soutenu la partie en conflit, l'Azerbaïdjan, en utilisant notamment des drones. Dans le pays en guerre civile qu'est la Libye, Ankara soutient le gouvernement reconnu par la communauté internationale en lui fournissant des équipements militaires et du personnel.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a rapidement mis en garde le président turc : "Erdogan marche sur les traces de Saddam Hussein en menaçant d'attaquer Israël. Il n'a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé là-bas et comment cela s'est terminé", a écrit Katz sur la plate-forme X en fin de soirée. En 2003, les troupes américaines ont envahi l'Irak. L'intervention militaire a entraîné la chute du dictateur irakien de l'époque, Saddam Hussein. Trois ans plus tard, Hussein a été exécuté pour avoir massacré des Kurdes et des chiites.

Depuis le début de la guerre de Gaza, les relations entre Israël et la Turquie se sont considérablement détériorées. Erdogan a qualifié le Hamas d'"organisation de libération" et a comparé le chef du gouvernement israélien Netanyahu à Adolf Hitler. Mi-juillet, Erdogan a déclaré que son pays n'accepterait plus de coopération entre l'OTAN et son partenaire israélien tant qu'une paix durable ne serait pas établie dans les territoires palestiniens.