L'accord conclu par Lufthansa avec ITA annonce d'autres rapprochements entre compagnies aériennes européennes

L'achat par Lufthansa d'une participation minoritaire dans la compagnie italienne déficitaire ITA Airways donne un nouvel élan à une vague de consolidation sur le marché fragmenté de l'aviation en Europe, qui pourrait se traduire par l'acquisition d'autres transporteurs nationaux de taille moyenne.

Le groupe allemand sera jugé sur sa capacité à rentabiliser le successeur d'Alitalia dans les années à venir, ce qui pourrait inciter les grands groupes aériens à s'emparer d'autres transporteurs nationaux victimes de la concurrence.

"C'est une nouvelle preuve que la consolidation du secteur aérien européen se poursuit et qu'elle est, à mon avis, nécessaire", a déclaré Carsten Spohr, PDG de Lufthansa, à propos de l'opération la semaine dernière.

"Le succès dépend de l'échelle et de la capacité à combiner la force de nos opérations sous un même toit.

La compagnie portugaise TAP, renflouée par le gouvernement pendant la pandémie, et la compagnie scandinave SAS, qui tente d'émerger de la procédure de faillite, ont toutes deux eu du mal à rivaliser avec des concurrents à bas prix tels que Ryanair et Wizz Air.

Lufthansa, Air France-KLM et IAG, propriétaire de British Airways, ont tous jeté les bases d'offres potentielles pour la TAP, alors que le gouvernement portugais cherche à la vendre.

"Vous avez beaucoup d'autres transporteurs qui ne sont là qu'en raison de la nécessité perçue d'avoir une compagnie nationale - et ils trouvent probablement la vie assez difficile", a déclaré l'analyste de l'aviation James Halstead, associé directeur d'Aviation Strategy.

Les analystes estiment que, dans les années à venir, le marché continuera à se diviser en deux segments : les trois grands groupes aériens composés de Lufthansa, Air France-KLM et IAG, qui rachètent les petites compagnies nationales, et les géants du low-cost comme Ryanair.

"L'accord entre Lufthansa et IAG est une opération qui suit la logique des 25 dernières années dans le monde de l'aviation en Europe, qui implique une intégration croissante de ces transporteurs régionaux et nationaux", a déclaré Andrea Giuricin de TRA Consulting.

Les données de TRA Consulting montrent qu'en 2018, les cinq principaux transporteurs en Europe, dont Lufthansa et Ryanair, contrôlaient environ 50 % du marché, tandis qu'aux États-Unis - où les opérateurs se sont consolidés plus tôt - les principales compagnies aériennes détenaient une part de 86 %.

Les analystes préviennent que les compagnies qui ne sont pas absorbées par les trois grands groupes risquent plus que jamais de disparaître purement et simplement.

"Elles ne pourront pas se développer comme les autres et perdront donc des parts de marché, perdront de l'attrait et continueront jusqu'à ce qu'elles meurent", a déclaré M. Halstead.

L'accord de Lufthansa - et d'autres comme le rachat d'Asiana Airlines par Korean Air Lines - devraient être des sujets brûlants lors de la réunion annuelle de l'IATA, le groupe mondial de l'aviation, qui se tiendra à Istanbul la semaine prochaine.

PAS D'AVANTAGE FACILE

Mais redresser une compagnie aérienne en difficulté n'est pas chose aisée, d'autant plus que les transporteurs à bas prix poursuivent leur expansion rapide sur des marchés tels que l'Italie et l'Europe de l'Est.

À mesure que le coût du carbone augmente et que les vols deviennent plus chers, les analystes estiment que les transporteurs à bas prix deviendront plus attrayants pour les consommateurs, ce qui rendra plus difficile pour les grands groupes de sauver les compagnies aériennes de niveau intermédiaire en difficulté.

Les pressions exercées sur les transporteurs européens en particulier pour qu'ils utilisent du carburant aviation durable (SAF), qui est jusqu'à cinq fois plus cher que le carburant ordinaire, devraient inciter les consommateurs soucieux de leur budget à se tourner plus souvent vers les transporteurs à bas prix, selon les analystes.

Dans le cas d'ITA, le plus grand défi de Lufthansa sera de rivaliser avec Ryanair, qui détient près de 40 % des parts de marché en Italie, le troisième marché européen, et de proposer un avantage concurrentiel suffisant sur les options de vols moyen et long-courriers.

La pression monte également en Europe de l'Est, où Ryanair vise des économies et des parts de marché croissantes dans la région, dans une bataille avec la compagnie hongroise Wizz Air.

"En Pologne, nous devançons largement (la compagnie aérienne locale) LOT et nous prévoyons de rester dans cette position pendant un certain temps. Nous continuons à nous développer en République tchèque et dans de nombreux autres pays d'Europe de l'Est, et nous voyons d'autres opportunités dans cette région", a déclaré Neil Sorahan, directeur financier de Ryanair, en mai dernier.

Néanmoins, le gouvernement italien considère l'accord avec Lufthansa comme la seule solution pour ITA après des années de pertes et d'efforts infructueux pour réorganiser Alitalia.

"La perspective de rester seul sur un marché comme celui de l'aviation est une pure illusion. Un intérêt national sera certainement protégé", a déclaré la semaine dernière le ministre italien de l'économie, Giancarlo Giorgetti.