L'administrateur délégué de Lufthansa se rend à Rome pour discuter de l'accord avec ITA Airways -Ansa news agency

Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, se rend à Rome pour discuter d'une prise de participation dans ITA-Airways, a déclaré le ministre italien de l'économie, Giancarlo Giorgetti, cité par l'agence de presse Ansa jeudi.

Lufthansa n'a pas souhaité faire de commentaire.

Selon certaines sources, le transporteur allemand négocie avec Rome l'achat d'une participation de 40 % dans la compagnie aérienne, estimée à environ 200 millions d'euros (220 millions de dollars), avec l'idée d'acheter le reste à un stade ultérieur.

ITA, qui a succédé à Alitalia, la compagnie aérienne italienne la plus déficitaire, a pris son envol en 2021 et a enregistré une perte d'environ 486 millions d'euros l'année dernière en raison des effets persistants de la pandémie et de l'augmentation des coûts du carburant.

Lufthansa a entamé des pourparlers d'exclusivité en vue d'acquérir une participation importante dans la compagnie en janvier. Ces pourparlers ont été suivis d'un accord entre Lufthansa et Lufthansa.

prolongés

au-delà de la date limite initiale du 24 avril.

La privatisation s'est révélée être un casse-tête pour le Trésor. Rome a déjà injecté 1,1 milliard d'euros dans la compagnie aérienne et, en vertu d'un accord avec l'Union européenne, elle a été autorisée à lui verser une dernière tranche de 250 millions.

(1 $ = 0,9084 euros) (Reportage d'Angelo Amante à Rome et d'Ilona Wissenbach à Francfort ; Rédaction de Crispian Balmer)