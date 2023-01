L'aéroport de Francfort présente de nouveaux contrôles des passagers

FRANCFORT (dpa-AFX) - Depuis le début de l'année, les contrôles des passagers et des bagages à main ont été réorganisés à l'aéroport de Francfort. L'exploitant de l'aéroport Fraport a pris en charge le pilotage des prestataires de services privés ainsi que l'acquisition de nouvelles techniques de sécurité auprès de la police fédérale. Après près de trois semaines de fonctionnement, le directeur général de Fraport Stefan Schulte, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) et le directeur général de Lufthansa Carsten Spohr ont prévu de présenter les nouveautés ce vendredi (9h15). Les parties concernées espèrent que le traitement des passagers sera plus efficace.

Avec des technologies obsolètes et des taxes élevées, les aéroports allemands étaient à la traîne par rapport aux autres pays européens ces dernières années. Francfort est le premier aéroport allemand à prendre le contrôle de la police fédérale. L'année dernière, environ 16 millions de passagers entrants et leurs bagages à main y ont été contrôlés, selon Fraport. En Bavière, c'est une autorité régionale qui est responsable de l'organisation des contrôles./ceb/DP/nas