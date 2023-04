L'aéroport de Hambourg fonctionne à nouveau normalement après une grève d'avertissement

HAMBOURG (dpa-AFX) - Après une grève d'avertissement de deux jours des contrôleurs de sécurité, l'aéroport de Hambourg a repris son activité à plein régime ce week-end. Alors que samedi, les suites de la grève d'avertissement ont encore entraîné des terminaux bondés et des vols très chargés, on s'attendait dimanche à un retour à la normale, a indiqué une porte-parole de l'aéroport.

De nombreux voyageurs, notamment les personnes revenant de vacances à la fin des vacances de Pâques dans le Schleswig-Holstein, avaient dû reporter leurs vols annulés au samedi. Les compagnies aériennes avaient donc organisé une douzaine de vols supplémentaires pour samedi. Au total, environ 35 000 passagers à l'arrivée et au départ ont visité l'aéroport samedi. Cela a entraîné des temps d'attente plus longs au contrôle de sécurité et quelques retards de vols. Mais cela n'a rien d'inhabituel dans tous les aéroports après de telles journées de grève d'avertissement.

Le syndicat des services Verdi avait demandé aux employés du secteur de la sécurité aérienne de cesser le travail pendant deux jours. Comme les passagers ne pouvaient pas passer par le poste de contrôle des passagers en grève, aucun des départs prévus et seulement quelques arrivées ont pu avoir lieu, selon les indications de l'aéroport. A cela s'est ajoutée vendredi la grève d'avertissement nationale du syndicat des chemins de fer et des transports (EVG), de sorte que les voyageurs n'avaient guère d'alternatives.

Chaque jour de grève d'avertissement coûte en moyenne un peu plus d'un demi-million d'euros au groupe Hamburg Airport, selon l'aéroport.

