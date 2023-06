GENÈVE (dpa-AFX) - Un logiciel devrait à l'avenir réunir automatiquement, plus rapidement et à moindre coût, les bagages perdus dans le trafic aérien avec leur propriétaire. Un test effectué avec la Lufthansa à l'aéroport de Munich s'est révélé prometteur, selon le prestataire de services informatiques pour compagnies aériennes Sita. Sita et Lufthansa estiment que le logiciel de Sita permettra de diriger automatiquement vers leurs propriétaires 70 pour cent des bagages qui n'ont pas été correctement acheminés à Munich. Lufthansa est en train de négocier avec Sita l'utilisation du logiciel, comme l'a confirmé une porte-parole.

"La perte des bagages enregistrés est la première préoccupation des passagers", a déclaré Nicole Hogg, responsable des bagages chez Sita, à l'agence de presse allemande. Le logiciel offre également le service d'informer automatiquement les passagers par SMS, directement après l'atterrissage, si leur valise n'était pas dans l'avion. "Il n'est alors plus nécessaire d'attendre une heure, frustré, sur le tapis roulant et de se rendre ensuite au bureau des bagages perdus pour donner des descriptions et remplir des formulaires", a déclaré Mme Hogg. Les informations sur l'arrivée des bagages sont également envoyées automatiquement sur le téléphone portable. "Ainsi, vous pouvez au moins quitter l'aéroport à temps".

Selon Hogg, jusqu'à présent, il faut généralement déployer beaucoup de personnel pour rechercher les bagages perdus et trouver de nouveaux itinéraires vers la destination finale. Un bagage mal récupéré peut coûter jusqu'à 150 dollars (environ 137 euros) à une compagnie aérienne, a déclaré Hogg. En 2022, 25,4 millions de valises ont été mal acheminées dans le monde. Cela a coûté 2,2 milliards de dollars à l'industrie. Sita estime qu'une automatisation à grande échelle du processus permettrait à l'industrie d'économiser 30 millions de dollars par an. L'étiquette originale de la valise est utilisée, les appareils de saisie dans la zone des bagages la reconnaissent et la redirigent vers le vol suivant le plus approprié.

Selon une évaluation de Sita, le nombre de bagages mal acheminés est passé à 7,6 pour 1000 passagers en 2022, contre 4,35 l'année précédente et 5,6 avant la pandémie. Le secteur ne s'attendait pas à une reprise aussi rapide du trafic aérien et ne disposait pas d'un personnel qualifié suffisant. Le taux de bagages mal acheminés aurait baissé de 70 pour cent dans le monde entre 2007 et 2019.

L'Europe affiche depuis des années les pires valeurs : en 2022, 15,7 bagages pour 1000 passagers n'y ont pas été correctement acheminés. Cela est dû en partie à des systèmes obsolètes, a déclaré Hogg. De plus, il existe de nombreuses compagnies aériennes à bas prix qui investissent moins dans les améliorations. Entre-temps, pratiquement toutes les compagnies aériennes travaillent à déterminer en temps réel où se trouvent les bagages.

Selon Sita, l'enregistrement continue également d'être automatisé. Dans une enquête de Sita, 96 % des compagnies aériennes interrogées ont déclaré vouloir proposer d'ici 2025 des bornes d'impression d'étiquettes de bagages et l'enregistrement des bagages sans l'aide du personnel de la compagnie./oe/DP/zb