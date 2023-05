L'opérateur aéroportuaire Fraport fait état d'un trimestre difficile

FRANCFORT (dpa-AFX) - Grèves, panne informatique et nouvelles responsabilités : l'exploitant de l'aéroport de Francfort Fraport fait état ce jeudi (07h00) d'un trimestre difficile et riche en événements. Les trois premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par des grèves à répétition d'une partie du personnel de l'aéroport et par une grave panne informatique chez Lufthansa, son principal client. En conséquence, des centaines de vols ont été annulés ou retardés.

Tout devait pourtant s'améliorer après le désastre de l'année précédente, lorsque Francfort faisait partie des aéroports les moins ponctuels d'Europe en raison d'un manque de personnel à de nombreux endroits. L'exploitant Fraport a repris l'organisation des contrôles de sécurité aérienne de la police fédérale au début de l'année et l'a rendue plus efficace, selon ses propres dires. De nouvelles technologies ont également été acquises.

Selon les chiffres de trafic déjà publiés, environ 11,4 millions de passagers ont utilisé le plus grand aéroport allemand au premier trimestre. C'est 56% de plus que l'année dernière à la même période, qui était encore marquée par Corona. Mais l'année record 2019 n'a toujours pas été atteinte./ceb/DP/jha