La Cour fédérale de justice renforce les droits des passagers aériens en cas de correspondance retardée

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Les passagers qui partent d'un pays de l'UE pour un vol avec correspondance ont droit à une compensation en cas de retard, même si celui-ci n'intervient qu'au cours d'un vol partiel ultérieur en dehors de l'UE. Selon un jugement de la Cour fédérale de justice (BGH) publié vendredi, le fait que des vols de correspondance directs soient effectués par des compagnies aériennes différentes, non liées entre elles par une relation juridique particulière, ne joue aucun rôle. Il suffit que les vols aient été acceptés et enregistrés par un voyagiste qui a émis un billet d'avion unique au sens du règlement européen sur les droits des passagers aériens. (Az. X ZR 15/20)

Dans le cas concret, la plaignante avait réservé dans une agence de voyage un vol de Stuttgart à Zurich et des vols avec une autre compagnie aérienne de Zurich à Philadelphie et de là à Kansas City dans l'État américain du Missouri. Selon les informations fournies, les deux premiers vols se sont déroulés comme prévu. Lors du dernier tronçon, le vol a décollé en retard, la femme est arrivée à Kansas City avec un retard de plus de quatre heures - et a alors réclamé 600 euros à titre de compensation. Le tribunal d'instance de Nürtingen et le tribunal de grande instance de Stuttgart ont rejeté cette demande. La femme a fait appel à Karlsruhe.

La Cour fédérale de justice (BGH) a consulté la Cour européenne de justice et a décidé, après sa décision préliminaire, que la femme avait droit à 600 euros, plus les intérêts. Les trois vols partiels doivent être considérés comme un tout au départ de l'Allemagne, car la plaignante a reçu une réservation unique et confirmée./kre/DP/jha