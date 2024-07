FRANCFORT (dpa-AFX) - Le groupe Lufthansa a fortement revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours. La raison en est de gros problèmes au sein de la compagnie principale Lufthansa, qui entraînent l'ensemble du groupe vers le bas. Depuis l'hiver, la flotte de la grue vole à des kilomètres de ses objectifs financiers et a accumulé une perte de 427 millions d'euros après six mois - un bon demi-milliard de résultat en moins par rapport à la même période de l'année précédente, où un bénéfice de 149 millions d'euros avait déjà été enregistré au 30 juin. L'action, cotée sur le MDax, a chuté de 2% et n'a parfois plus valu autant depuis l'automne 2022.

Alors que les autres sociétés du groupe, telles que Swiss, Austrian, Eurowings, Brussels ou encore Lufthansa Technik, sont largement dans les clous, les coûts et les bénéfices de la société principale divergent. Si le chiffre d'affaires des billets a augmenté presque automatiquement après la crise de Corona, le marché s'est largement normalisé depuis, rapporte le directeur général de la compagnie aérienne Jens Ritter dans une lettre interne incendiaire.

Parallèlement, la concurrence développe son offre parfois bien plus rapidement que la grue. Conséquence : même avec des vols long-courriers vers l'Asie ou l'Atlantique, le bénéfice par passager ne cesse de diminuer.

Les touristes ne peuvent pas remplacer les voyageurs d'affaires

Ritter écrit encore : "Nous vivons une "nouvelle réalité" : pas une crise, mais un changement structurel". A savoir : Les nombreux touristes à bord ne remplissent pas les avions toute l'année - les voyageurs d'affaires manquent cruellement. "Avec notre système actuel, nous n'avons guère de possibilités de compenser de telles variations saisonnières", constate Ritter.

La direction a d'abord entamé un programme d'économies drastiques sur la marque principale. Les coûts matériels sont réduits de 20 pour cent et l'administration est soumise à un gel général des embauches. Tous les projets qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation doivent être reportés, réduits ou stoppés afin d'atteindre, peut-être, l'équilibre financier à la fin de l'année. Atteindre le seuil de rentabilité est "de plus en plus difficile", indique la note d'information obligatoire envoyée vendredi à la Bourse.

Une productivité en baisse de 20 pour cent

Selon le "Handelsblatt", le président du groupe, Carsten Spohr, est alarmé : "Cela ne se passe pas du tout comme nous l'imaginons", aurait-il déclaré lors d'un forum du personnel. Lufthansa Airlines a effectué 20 pour cent de vols en moins qu'avant la pandémie, mais a autant d'employés qu'en 2019, ce qui signifie 20 pour cent de productivité en moins.

Pour le PDG du groupe, ces problèmes arrivent au mauvais moment. L'entrée au capital de la compagnie nationale italienne Ita vient tout juste d'être approuvée par l'UE. Pour la mise en œuvre prévue au quatrième trimestre, il a besoin de grandes capacités de gestion - à Rome et à Francfort. Et bien sûr, le capital que Lufthansa et autres sont censés générer.

Prévisions revues à la baisse

Pour l'ensemble de l'année, le groupe ne s'attend plus qu'à un bénéfice d'exploitation compris entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros (Ebit ajusté), alors que l'objectif était jusqu'à présent d'environ 2,2 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation n'a été que de 686 millions d'euros, contre 1,1 milliard d'euros à la même période l'an dernier. Les perspectives dépendent désormais en grande partie de l'évolution des résultats de Lufthansa Airlines et du quatrième trimestre, traditionnellement important, de sa filiale de fret Lufthansa Cargo.

City Airlines peut faire moins cher

Le programme d'économies ne sera pas suffisant à long terme, explique la direction de Lufthansa, qui revient donc sur un conflit de fond avec le personnel et les syndicats, très enclins à la grève. La société City Airlines, récemment lancée, doit assurer un nombre croissant de vols européens sous le logo de Lufthansa, ce qui ne peut se faire qu'au détriment de l'actuelle Lufthansa Classic. Celle-ci est en effet nettement plus chère à exploiter que la nouvelle compagnie aérienne, qui n'a même pas encore conclu de conventions collectives pour son personnel navigant. On souhaite que Lufthansa ne devienne pas uniquement une compagnie aérienne long-courrier, mais qu'elle continue à l'avenir à proposer des courts et moyens courriers rentables, affirme Ritter. Les conditions pour cela ont déjà été meilleures./ceb/DP/men