La grève d'avertissement de lundi freine en grande partie les transports publics

BERLIN (dpa-AFX) - Le trajet domicile-travail sera difficile pour de nombreux navetteurs lundi : les trains régionaux et les trains de banlieue seront à l'arrêt, tout comme de nombreux bus, tramways et métros. Le trafic ferroviaire à longue distance et la plupart des aéroports allemands seront également perturbés.

La raison en est une grève d'avertissement commune du syndicat Verdi et du syndicat des chemins de fer et des transports (EVG), qui veulent obtenir des salaires plus élevés. Dans le cadre de leurs conflits collectifs respectifs, ils appellent à des arrêts de travail dans le secteur ferroviaire, dans les aéroports, sur les fleuves et dans les ports communaux ainsi que dans les transports publics locaux dans sept Länder.

À l'aéroport de Munich, les vols réguliers ont déjà été suspendus dimanche. Verdi y a appelé à des grèves d'avertissement dans le traitement des bagages et dans les services de sécurité jusqu'à lundi. Une panne informatique a entraîné l'annulation d'une quarantaine de vols samedi soir. A Francfort, le plus grand aéroport allemand devant Munich, Lufthansa a dû faire face dimanche à des incidents techniques lors de l'enregistrement. Il y a eu des retards et des annulations dont le nombre n'a pas été précisé.

Des grèves d'avertissement d'une ampleur telle que celle de lundi n'ont jamais eu lieu auparavant. Les deux syndicats augmentent ainsi la pression sur la partie patronale. Verdi et la fédération des fonctionnaires DBB rencontrent lundi les représentants de l'État fédéral et des collectivités locales pour le troisième tour de négociations pour environ 2,5 millions d'employés du secteur public. Les deux parties sont encore très éloignées l'une de l'autre, mais un accord n'est pas exclu dans les jours qui suivent.

L'EVG a terminé son premier cycle de négociations avec la Deutsche Bahn et 50 autres entreprises ferroviaires jeudi dernier. En ligne de mire : la Deutsche Bahn. Le syndicat a rejeté une première offre du groupe fédéral. Le deuxième tour de négociations débutera dès la semaine prochaine. Dans ce cadre, l'EVG ne veut pas poursuivre les négociations avec la Deutsche Bahn avant fin avril.

Avant cela, le syndicat démontre ce lundi son potentiel de mobilisation dans le secteur ferroviaire. 230 000 salariés sont appelés à une grève d'avertissement. La Deutsche Bahn a annoncé la suspension de l'ensemble du trafic grandes lignes au niveau national. Les trains régionaux et de banlieue sont également en grande partie annulés.

Les grèves d'avertissement de 24 heures touchent également lundi la quasi-totalité des aéroports allemands, mais pas l'aéroport de la capitale BER. Le trafic maritime sur les voies navigables et les ports sera également fortement réduit.

Les routes seront également encombrées car Verdi a lancé une grève des transports publics dans sept Länder, ce qui devrait inciter de nombreuses personnes à prendre leur voiture. Les régions concernées sont le Bade-Wurtemberg, la Hesse, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat, la Saxe et une grande partie de la Bavière. Dans dix Länder, l'interdiction de circulation des camions a été assouplie ou levée dimanche. Certains transports ont ainsi pu être avancés d'un jour.

Dans le port de Hambourg, les aiguilleurs du ciel ont repoussé le début de leur grève d'avertissement de douze heures, à 6 heures du matin lundi. Les pilotes-transféristes sont chargés d'amener les pilotes aux navires et de les récupérer. Les grands navires ne peuvent pas naviguer sur l'Elbe sans pilote.

Le ton entre EVG et la Deutsche Bahn est monté d'un cran après l'annonce de la grève d'avertissement jeudi dernier. Le directeur des ressources humaines Martin Seiler a qualifié les actions de "totalement exagérées, inutiles et disproportionnées". Dans une lettre, la Deutsche Bahn a demandé à l'EVG de revenir rapidement à la table des négociations.

La négociatrice des communes, Karin Welge, a accusé les syndicats d'exagérer à outrance avec les grèves d'avertissement. "Le droit de grève est exploité de manière inflationniste", a déclaré la présidente de l'Association des employeurs communaux (VKA) à la dpa à Berlin. Un résultat devrait être atteint lors du troisième tour. L'escalade des syndicats l'a donc "un peu énervée", a déclaré Mme Welge.

Selon un sondage Yougov, une majorité de personnes en Allemagne regardent avec compréhension la grève d'avertissement qui a duré toute la journée. Environ 55 pour cent des personnes interrogées estiment que le débrayage commun de Verdi et EVG est "plutôt" ou "tout à fait" justifié. 38 pour cent trouvent l'action "plutôt pas" ou "pas du tout" justifiée, 8 pour cent n'ont pas donné d'indication. L'enquête a été commandée par l'agence de presse allemande /bw/maa/DP/he.