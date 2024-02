FRANCFORT (dpa-AFX) - Après la grève, la prochaine grève d'avertissement chez Lufthansa: ce lundi à minuit (23h59), la grève de trois jours des pilotes de Discover, filiale de Lufthansa, prend fin. Mais dès mardi matin, le personnel au sol de Lufthansa doit cesser le travail sur les sites de Francfort/Main, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Koln-Bonn et Stuttgart.

La grève d'avertissement du syndicat Verdi, prévue jusqu'à mercredi matin, touchera plus de 100 000 voyageurs, selon les indications de Lufthansa. Des centaines de vols seront à nouveau annulés. Selon Lufthansa, le nouveau débrayage du personnel au sol devrait commencer dès lundi soir (20h00), notamment dans les secteurs Cargo et Technique. Il y a une semaine et demie, Verdi avait appelé le personnel au sol à une grève d'avertissement de 27 heures, ce qui avait entraîné l'annulation de 900 vols. Cela représentait environ 90 pour cent de tous les vols.

La grève des pilotes de l'association Cockpit (VC) au sein de la compagnie aérienne de vacances Discover avait entraîné des annulations de vols à Francfort et à Munich le week-end dernier. Pour ce lundi, l'entreprise espère à nouveau pouvoir proposer deux tiers de tous les vols. Pour les vols annulés, le groupe voulait soit utiliser des jets d'autres sociétés du groupe, soit transférer les passagers concernés.

Lundi matin, le syndicat VC a également appelé les pilotes de la maison mère Lufthansa à une grève de solidarité pour leurs collègues de Discover. Seuls les avions de type Boeing 787, dont Lufthansa ne possède que cinq exemplaires à ce jour, seront en grève pendant quatre heures. Selon les indications de la compagnie aérienne, quatre départs sont potentiellement concernés par la période de grève prévue. Elle est toutefois convaincue que ces départs auront lieu comme prévu. Les autres types d'avions ne sont pas concernés.

Avec 24 avions Airbus et environ 420 pilotes, la compagnie aérienne de vacances Discover, relativement petite, décolle exclusivement de Francfort et de Munich et doit surtout concurrencer Condor sur le marché touristique. Le VC veut imposer une première convention collective à la compagnie aérienne qui sera créée en été 2021. Selon ses propres informations, Discover verse déjà des salaires plus élevés aux pilotes, mais elle les a convenus avec le comité d'entreprise et non avec le syndicat. Les nouveaux salaires correspondent exactement aux revendications du VC, comme l'ont confirmé les deux parties. Le syndicat entend toutefois poursuivre le conflit social.

La grève d'avertissement du personnel au sol de Lufthansa a pour toile de fond les négociations collectives sur les rémunérations à l'échelle du groupe pour les quelque 25 000 employés au sol, selon Verdi - entre autres chez Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services ainsi que dans d'autres sociétés du groupe. Lufthansa parle d'environ 20 000 salariés. Les négociations collectives doivent se poursuivre ce mercredi./ceb/DP/zb