FRANCFORT (dpa-AFX) - Les passagers de Lufthansa peuvent respirer. Aucune nouvelle grève ne menace la compagnie principale du plus grand groupe de transport aérien d'Europe, du moins pour Pâques et les jours suivants, et les aéroports allemands seront également épargnés par de nouveaux conflits sociaux au moins jusqu'au 7 avril. Mais l'accord obtenu par des médiateurs avec Verdi pour le personnel au sol ne peut pas masquer le fait que d'autres conflits couvent au sein du groupe avec ses nombreux partenaires tarifaires, conflits qui pourraient à tout moment à nouveau perturber le trafic aérien - et ce juste à temps pour l'horaire d'été, où les compagnies aériennes relancent leur programme.

L'exemple le plus récent a été fourni par les équipages de la filiale autrichienne Austrian, qui ont annulé près de 400 vols en faisant grève jusqu'à vendredi midi. Environ 50 000 passagers sont concernés et se voient proposer des changements de réservation ou des annulations gratuites. Les pilotes et le personnel navigant veulent rattraper leurs collègues de Lufthansa avec leurs salaires et chiffrent l'écart à 40 pour cent. Début avril, le personnel discutera de nouvelles mesures.

Jusqu'à 18 pour cent d'augmentation de salaire

Après une médiation réussie, les quelque 25 000 employés au sol de la maison mère Lufthansa en Allemagne bénéficieront d'une augmentation de salaire de 12,5 pour cent en moyenne sur une période de 24 mois, comme l'ont annoncé les deux parties jeudi. Les montants de base dans les deux échelons permettent aux catégories salariales inférieures de bénéficier d'un avantage supérieur à la moyenne, allant jusqu'à 18 pour cent. A cela s'ajoutent d'autres allocations et une prime d'inflation divisée en deux d'un montant total de 3000 euros. L'accord est encore soumis à une consultation des membres de Verdi, qui s'étaient déjà prononcés en faveur d'une grève illimitée lors d'un vote de grève.

C'est la multiplicité des compagnies aériennes et des syndicats qui rend la vie tarifaire si difficile chez Lufthansa, très sensible aux grèves. Mercredi, les médiateurs Bodo Ramelow et Frank-Jürgen Weise avaient encore exprimé l'espoir que le compromis péniblement obtenu pour le personnel au sol serait le point de départ d'une "nouvelle Lufthansa", qui volerait d'une seule voix contre la concurrence en partie injustement subventionnée. Marvin Reschinsky, le négociateur de Verdi, a également promis de lutter "ensemble, main dans la main" pour une Lufthansa et un produit de qualité.

Bien écouter, montrer les différences

De leur propre aveu, les médiateurs ont surtout écouté attentivement, ont mis en évidence les divergences et ont ensuite incité les partenaires sociaux à trouver eux-mêmes des solutions. On n'a pas développé l'ambition de faire ses propres propositions, a déclaré le ministre-président de Thuringe Ramelow qui, en tant que client de Lufthansa, souhaite également que l'entreprise fonctionne. De nombreux éléments qui ont finalement contribué au mot d'ordre étaient déjà contenus dans les négociations collectives.

Reschinsky et le directeur du personnel de Lufthansa, Michael Niggemann, s'attendent à ce que leurs comités suivent les propositions des médiateurs et fixent un document de référence jeudi. Le nouveau contrat pour les quelque 25 000 employés au sol doit être valable deux ans, jusqu'à fin 2025. Les grèves illimitées de ce groupe de salariés sont ainsi évitées. Lors d'un référendum, plus de 90 pour cent des travailleurs avaient déjà voté pour des grèves illimitées. Ils doivent maintenant être consultés à nouveau.

Les quelque 19 000 hôtesses de l'air et stewards de Lufthansa et de sa filiale régionale Lufthansa Cityline ont déjà vécu un référendum et un premier tour de grève. Depuis, les négociations se poursuivent. Pour les fêtes de fin d'année, le syndicat de la cabine Ufo donne le feu vert. Son expert en négociations collectives, Harry Jaeger, a déclaré : "Nous ne gâcherons les fêtes de Pâques de personne. Au lieu de cela, nous reprendrons les discussions immédiatement après les fêtes et nous lutterons pour trouver une solution à la table des négociations".

Aucun résultat n'est pour l'instant en vue. Ufo a demandé 15 pour cent d'augmentation pour une durée de contrat d'un an et demi. Le syndicat veut en outre obtenir une prime de compensation de l'inflation de 3000 euros ainsi que des indemnités plus élevées.

Dispute également chez Discover

Le conflit autour de la filiale de vols vacances Discover Airlines, relativement jeune, est encore plus explosif. Près de trois ans après sa création, elle n'a toujours pas de convention collective pour ses quelque 2000 salariés. Tant les pilotes de l'association Cockpit que le personnel de cabine organisé par Ufo ont déjà tenté d'imposer les premières conventions collectives pour le manteau et la rémunération par des grèves. Sans succès jusqu'à présent, d'autant plus que Lufthansa aurait également discuté avec Verdi d'éventuelles conventions collectives pour sa filiale. Si Verdi obtenait le marché, les relations avec les deux autres syndicats, qui sont surtout forts au sein de la compagnie aérienne principale, en seraient considérablement affectées.

Lufthansa n'a aucune influence sur les négociations tarifaires pour les quelque 25 000 employés des entreprises privées de sécurité aérienne qui contrôlent les passagers et les bagages dans les aéroports en dehors de la Bavière. Là aussi, Verdi a déjà organisé plusieurs vagues de grèves d'avertissement et paralysé des aéroports. Le mot d'ordre doit maintenant être donné par une médiation qui débutera le 5 avril sous la direction de Hans-Henning Lühr, conseiller d'État aux finances de Brême.

Horaires d'été des vols : Les vols reprendront à partir de dimanche de Pâques

De nouveaux conflits sociaux affecteraient sensiblement la Lufthansa et d'autres compagnies aériennes. Car à partir de dimanche de Pâques, elles passeront au plan de vol d'été - et augmenteront ainsi leur programme. "Il est d'autant plus important que les syndicats fassent preuve de discernement dans les négociations tarifaires en cours, afin que le site aérien allemand puisse continuer à rattraper son retard", a déclaré Matthias von Randow, directeur général de la Fédération allemande du transport aérien (BDL). En effet, contrairement à ses voisins européens, l'aviation allemande se remet plus lentement de l'effondrement provoqué par la pandémie Corona./ceb/DP/he