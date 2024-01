BERLIN (dpa-AFX) - Les Allemands doivent s'attendre à de fortes chutes de neige et à du verglas mercredi - et à des problèmes de circulation correspondants. De fortes chutes de neige et du verglas extrême sont attendus surtout dans le centre et le sud du pays, a annoncé mardi le service météorologique allemand (DWD). Les conséquences seront également perceptibles dans le trafic ferroviaire et aérien.

Les météorologues ont averti pour mercredi d'un risque extrême de verglas dans le sud-ouest ainsi que de verglas généralisé dans la moitié sud. Pour l'ouest et le centre de l'Allemagne, ils prévoyaient de fortes chutes de neige. Dans les parties centrales du pays ainsi qu'à l'est, il devrait également neiger dans le courant de la journée de mercredi, comme l'indiquait le rapport de situation d'alerte mardi soir. Des répercussions importantes sur les infrastructures sont attendues.

L'aéroport de Francfort s'attend à de nombreuses annulations de vols mercredi en raison de la neige annoncée. Jusqu'à jeudi, seul un trafic aérien fortement limité pourra avoir lieu, a fait savoir mardi la société d'exploitation Fraport. L'aéroport de Sarrebruck a même annoncé mardi soir qu'il interromprait complètement ses opérations de vol mercredi.

Les chutes de neige et les pluies verglaçantes annoncées dans le sud et l'ouest de l'Allemagne ont également des répercussions sur le trafic aérien à l'aéroport BER de la capitale berlinoise. Pour mercredi, 20 vols à destination et en provenance de Francfort ont jusqu'à présent été annulés (10 décollages et 10 atterrissages chacun) ainsi que 10 vols à destination et en provenance de Munich (5 décollages et 5 atterrissages chacun), a déclaré mardi après-midi une porte-parole de l'aéroport. Les passagers à destination de Francfort ou de Munich ont été priés de se renseigner régulièrement sur le statut de leur vol.

Mercredi, Lufthansa n'a qu'un plan de vol tronqué. Un porte-parole de la compagnie a déclaré mardi que les aéroports de Francfort et de Munich n'offriraient que les vols les plus urgents.

Les voyageurs en train doivent également s'attendre à des restrictions mercredi dans toute l'Allemagne. Selon une porte-parole, les chemins de fer se préparent "intensivement" à la situation météorologique annoncée. Selon la compagnie ferroviaire, des collaborateurs se tiennent prêts dans les régions concernées, par exemple pour dégager les aiguillages ou assurer la sécurité du trafic aux passages à niveau. Des véhicules de déneigement et des locomotives lourdes étaient disponibles aux points stratégiques du réseau ferroviaire. En outre, l'obligation de prendre le train pour les trajets en trafic grandes lignes a été supprimée mercredi.

Dans certains districts de Bavière, les cours sont également annulés ou ont lieu à domicile en raison des conditions météorologiques. Comme l'a indiqué mardi le ministère de la Culture à Munich, l'annulation des cours concerne de nombreux districts. Parmi eux, Altotting, Tirschenreuth et Ansbach. Les informations à ce sujet doivent être demandées aux écoles elles-mêmes./pul/fdu/ceb/tay/DP/zb