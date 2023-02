La panne de chantier TOTALE déclenche le chaos chez Lufthansa - Grève d'avertissement vendredi

(nouveau : plus de détails et contexte)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un câble endommagé sur un chantier de construction à Francfort a provoqué le chaos chez Lufthansa mercredi. Les systèmes informatiques sont tombés en panne, entraînant des retards et des annulations pour des milliers de passagers transitant par le hub de Francfort. A midi, 230 des 1000 vols prévus y ont été annulés. Les passagers ont été priés de prendre le train. Dans l'après-midi, l'aéroport a été rouvert aux atterrissages après une fermeture d'environ trois heures. Selon Lufthansa, le service devait se stabiliser en début de soirée mercredi.

Selon l'entreprise, les problèmes ont été déclenchés par des travaux sur une ligne de S-Bahn à Francfort. Selon Deutsche Telekom, quatre câbles à fibre optique ont été sectionnés par une pelleteuse dès mardi soir. Mercredi, il n'a alors plus été possible de dévier les masses de données de Lufthansa par des lignes de remplacement.

Concrètement, il s'agit du chantier de la ligne S6 du RER de Francfort. Selon la compagnie ferroviaire, une entreprise de construction mandatée a alors coupé le câble. La compagnie ferroviaire a présenté ses excuses aux passagers concernés pour les désagréments occasionnés.

Les passagers du terminal 1 de Francfort ont appris la mauvaise nouvelle vers 10h30. A la porte d'embarquement A16, un employé de Lufthansa prend le micro : "Nous avons un problème". Le système informatique du groupe serait en panne. "Nous ne pouvons pas embarquer". Rien ne va plus.

Baljit Sangra, du Canada, est arrivée le matin même par Lufthansa en provenance de Vancouver. En fait, elle veut continuer à se rendre au festival du film Berlinale dans la capitale. "Je suis très perturbée", dit Sangra. "Je dois d'abord trouver ma valise". Mais le personnel de Lufthansa n'a pas accès aux listes de passagers et aux données des bagages. Pourtant, il n'y a pas d'excitation. "Je suis surprise que les gens soient si calmes", dit Sangra. "Tout le monde est super sympa ici".

Les passagers devront également faire preuve de patience vendredi : des vols risquent d'être annulés dans toute l'Allemagne. Le syndicat Verdi a appelé à une grève d'avertissement d'une journée dans la plupart des grands aéroports d'Allemagne. Plusieurs conflits salariaux sont à l'origine de cette grève.

Le contrôle aérien bloque les atterrissages à Francfort

Depuis mercredi matin, les systèmes informatiques de Lufthansa n'étaient plus opérationnels à Francfort, notamment pour l'embarquement. Une cellule de crise s'est réunie au siège de Lufthansa à l'aéroport. Le contrôle aérien a bloqué Francfort pour les atterrissages afin que la plate-forme ne soit pas saturée d'avions. Les vols ont été détournés vers Nuremberg, Cologne ou Düsseldorf, a déclaré un porte-parole du contrôle aérien. Peu après, Lufthansa a annulé tous ses décollages à Francfort.

Une porte-parole de Lufthansa a déclaré qu'elle travaillait activement à une solution. Les problèmes ont surtout eu des répercussions à Francfort. Les autres plates-formes du groupe fonctionnent en grande partie normalement, a expliqué la porte-parole. Il n'est pas exact que tous les vols aient été annulés dans le monde entier. Le blocage à Francfort a également affecté les vols internationaux, de sorte que de nombreuses personnes en correspondance ont manqué leurs correspondances.

Grève d'avertissement vendredi

Des dizaines de milliers de passagers doivent également s'attendre à des annulations et des retards vendredi. Le syndicat Verdi a annoncé dès la nuit son intention de paralyser toute la journée les aéroports de Munich, Francfort, Hambourg, Stuttgart, Dortmund, Hanovre et Brême, élargissant ainsi le conflit tarifaire dans le secteur public. Les employés des sociétés d'exploitation sont souvent payés selon les conventions collectives des communes.

La grève d'avertissement devrait commencer tôt vendredi matin et se terminer dans la nuit de vendredi à samedi. Les livraisons d'aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie devraient être exclues de la grève.

La Conférence de Munich sur la sécurité s'efforce d'assurer l'arrivée des participants à la conférence. "Des centaines de décideurs des cinq continents ont déjà confirmé leur participation", a déclaré une porte-parole. La conférence est considérée comme la plus importante réunion de politiciens et d'experts sur la politique de sécurité au monde et débute vendredi.

Avec la poursuite des grèves d'avertissement, les employés veulent mettre l'accent sur leurs revendications dans le conflit collectif de la fonction publique fédérale et locale. Outre la fonction publique, il y a des négociations locales pour les services d'assistance en escale et une négociation collective nationale pour la sécurité aérienne./ceb/DP/jha