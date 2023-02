La panne informatique de Lufthansa déclenche le chaos

FRANCFORT (dpa-AFX) - Des milliers de passagers ont été touchés par des retards et des annulations de vols mercredi en raison d'une panne informatique au sein du groupe Lufthansa. Depuis le matin, les systèmes informatiques ne sont plus opérationnels, notamment pour l'embarquement. Une porte-parole a expliqué qu'une solution était en cours d'élaboration. Une cellule de crise s'est réunie au siège de Lufthansa à l'aéroport de Francfort. Tous les vols intérieurs ont été annulés dans un premier temps. Les passagers ont été priés de prendre le train. L'action était récemment en net recul par rapport à la tendance.

Selon l'entreprise, ce sont des travaux sur une ligne ferroviaire à Francfort qui ont déclenché les problèmes. Mardi déjà, plusieurs câbles à fibres optiques de Deutsche Telekom auraient été sectionnés par une pelleteuse. Selon un rapport du portail hessenschau.de, la perturbation télécom a touché l'agglomération de Francfort, avec des points forts au nord. L'aéroport est situé à l'ouest de la métropole du Main.

Le contrôle aérien a bloqué Francfort pour les atterrissages afin que la plate-forme ne soit pas saturée d'avions. Les vols seraient par exemple détournés vers Nuremberg, Cologne ou Düsseldorf, a déclaré un porte-parole du contrôle aérien. Peu après, Lufthansa a annulé tous ses décollages à Francfort.

"Actuellement, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa sont touchées par une panne informatique", a indiqué le groupe. "Cela entraîne des retards et des annulations de vols. Nous regrettons les inconvénients que cela cause à nos passagers".

Suite à ces problèmes informatiques, un nombre encore inconnu de vols a été retardé ou annulé. À Munich comme à l'aéroport de Francfort, les passagers et les avions ont été bloqués. Les passagers n'ont pas non plus été autorisés à monter dans les avions en attente par un système de pointage, car, selon le personnel, il manquait des informations importantes sur le départ.

La Deutsche Bahn a recommandé aux passagers souhaitant prendre le train de consulter en ligne les trains moins demandés.

Pour l'instant, il n'y a pas eu de blocage pour Munich, la deuxième plaque tournante de Lufthansa. Toutefois, en cas de problèmes prolongés, il s'agirait d'une option. Les vols internationaux sont également concernés par le blocage du pays à Francfort, de sorte que de nombreux passagers en correspondance vont manquer leur correspondance./ceb/DP/stk