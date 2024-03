(nouveau : déclaration de Lufthansa, nombre de passagers concernés, contexte)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les passagers de Lufthansa doivent à nouveau s'attendre à des annulations de vols en raison d'une grève d'avertissement du syndicat Verdi. Alors que la semaine dernière, les débrayages dans les secteurs de la technique et du fret n'avaient eu qu'un faible impact sur le trafic passagers, le syndicat en a remis une couche lundi en décrétant le plus long débrayage jamais observé dans le secteur passagers. Jeudi et vendredi, le plus grand nombre possible de vols devraient à nouveau être maintenus au sol afin d'augmenter la pression sur le groupe Lufthansa.

Selon Lufthansa, environ 200 000 passagers devraient être concernés. Le directeur du personnel Michael Niggemann a reproché à Verdi de chercher délibérément l'escalade : "Il y a bien plus de grèves que de négociations". En adoptant une attitude intransigeante, le syndicat nuit à l'entreprise, à des centaines de milliers de clients et aux employés. "Contrairement à de nombreux autres secteurs en grève par Verdi, nos clients ont des possibilités de choix alternatives en raison de la concurrence internationale". La direction du syndicat l'ignore.

Le syndicat a appelé l'ensemble du personnel au sol à une grève d'avertissement. Elle doit débuter jeudi à 4 heures du matin dans les secteurs proches des passagers et se terminer samedi à 7h10. Pour le fret et la technique, des horaires différents s'appliquent, en partie dès mercredi soir. Lufthansa a parlé de 59 heures, qui s'ajoutent aux tours précédents pour atteindre 145 heures de grève d'avertissement.

Parallèlement, des négociations collectives sont également en cours pour les quelque 25 000 employés des entreprises privées de sécurité aérienne dans les grands aéroports allemands. Il n'est pas exclu que ces collègues se joignent aux salariés de Lufthansa, a déclaré un porte-parole interrogé.

Lors des précédentes vagues de grèves d'une journée du personnel au sol, Lufthansa avait annulé entre 80 et 90 pour cent de son programme, ce qui avait entraîné l'annulation de centaines de vols, surtout dans les hubs de Francfort et de Munich. Si les agents de sécurité aérienne devaient en outre faire grève, les aéroports risqueraient d'être complètement fermés aux passagers, car personne ne pourrait plus être contrôlé avant d'y accéder.

Dans les discussions bloquées chez Lufthansa, il s'agit en premier lieu d'obtenir plus d'argent pour le personnel au sol. Verdi demande 12,5 pour cent d'augmentation sur un an, alors que Lufthansa a proposé jusqu'à présent 10 pour cent sur une durée de 28 mois. Après quatre rondes de négociations, le versement d'une prime de compensation de l'inflation de 3000 euros n'est pas contesté.

Dernier débrayage chez Lufthansa Cargo

La semaine dernière, Verdi avait mis en grève des secteurs d'activité de Lufthansa dans les domaines de l'ingénierie et du traitement du fret afin de forcer l'entreprise à faire une meilleure offre. Jusqu'à présent, le prochain round est prévu pour les 13 et 14 mars. Verdi n'est prêt à discuter plus tôt qu'en cas d'offre plus élevée, ce que Lufthansa a refusé jusqu'à présent.

Selon Verdi, les employés qui contrôlent le chargement des avions ou qui sont responsables du traitement du fret chez Lufthansa Cargo se sont mis en grève samedi. Selon Lufthansa, il y a eu par exemple des arrêts de réception de fret spécial. On essaie maintenant de résorber le retard le plus rapidement possible.

Le négociateur de Verdi, Marvin Reschinsky, a regretté dans un communiqué les répercussions de cette nouvelle grève d'avertissement sur les passagers : "Ces derniers jours, nous avons délibérément laissé de côté le trafic passagers avec nos grèves. En ignorant notre demande de négociations, Lufthansa nous fait toutefois comprendre qu'elle ne bougera pas tant que la pression n'aura pas augmenté. Les passagers ont un besoin urgent de solutions et de fiabilité. Les travailleurs et nous-mêmes sommes prêts à y parvenir avec une offre sérieuse."