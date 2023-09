HAMBOURG (dpa-AFX) - Sous le slogan "Aviation : innovante et climatiquement neutre", des politiciens de haut rang et des experts en aviation se réuniront lundi (10h00) à Hambourg pour la 3e conférence nationale sur l'aviation. La transformation de l'aviation vers la neutralité climatique sera au centre de la manifestation qui se tiendra chez Lufthansa Technik, non loin de l'aéroport. La conférence sera officiellement ouverte par le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD). Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Verts) s'exprimera sur le thème "Technologie de protection du climat et transformation de l'aviation", le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) sur le thème "Concevoir la mobilité du futur".

Le maire de Hambourg, Peter Tschentscher (SPD), est également attendu à la conférence. La région métropolitaine est considérée comme le troisième site mondial de l'aviation civile après Toulouse en France(Airbus) et Seattle aux Etats-Unis(Boeing). Le groupement d'intérêt Hamburg Aviation compte environ 300 entreprises et institutions employant près de 40 000 personnes autour des sociétés d'ancrage Airbus et son usine de Finkenwerder, Lufthansa et sa filiale de maintenance Lufthansa Technik basée à Hambourg et l'aéroport lui-même.

Selon le ministère fédéral des transports, la 3e conférence nationale sur l'aviation s'inscrit dans la continuité des rencontres de Leipzig en 2019 et de Berlin en 2021. La mobilité mondiale est difficilement concevable sans le transport aérien. Mais sans une perspective de neutralité climatique, une mobilité durable ne sera pas réalisable. La conférence se concentrera donc sur les tensions entre les besoins mondiaux en matière de mobilité et les exigences sociales d'une politique de protection climatique prévoyante.

Le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr, la directrice technique d'Airbus, Sabine Klauke, ainsi que les directeurs de MTU Aero Engines AG et de Diehl Aviation, Lars Wagner et Jorg Schuler, sont notamment attendus du côté de l'économie. Les présidents des associations d'intérêts aéronautiques BDL et BDLI, Jost Lammers et Michael Schollhorn, ont également annoncé leur présence, tout comme le directeur d'IG Metall Jürgen Kerner et la vice-présidente de Verdi Christine Behle.

Peu avant le début de la conférence, des groupes environnementaux veulent manifester contre de nouvelles augmentations du trafic aérien. Les organisations environnementales BUND Hamburg, Robin Wood Hamburg et Initiativen gegen Flugverkehr (initiatives contre le trafic aérien) ont annoncé qu'elles se rendraient devant les portes de l'usine Lufthansa Technik (9h00) pour exprimer avec force leurs revendications en faveur d'une réduction drastique du trafic aérien, mesure efficace et urgente pour une meilleure protection du climat./klm/DP/he