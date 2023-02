Le chaos aérien se poursuit - Grève d'avertissement de Verdi dans sept aéroports

(nouveau : Lufthansa annule 1300 vols)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le chaos se poursuit dans le transport aérien allemand. Selon les estimations de l'association des aéroports ADV, près de 300 000 passagers sont concernés par des annulations de vols ce vendredi, en raison de la grève menée toute la journée par le syndicat Verdi dans sept aéroports allemands. Les aéroports de Francfort, Munich, Stuttgart et Hambourg ont annoncé la suspension des services passagers réguliers pour toute la journée de vendredi.

Selon les calculs de l'ADV, la grève d'avertissement entraînera l'annulation d'un peu plus de 2340 vols. "Plus de 295 000 passagers deviennent le jouet de la tactique de grève de Verdi", a critiqué l'association, parlant d'une "escalade sans précédent". Les débrayages n'ont plus rien à voir avec des grèves d'avertissement, a également déclaré le président de l'association professionnelle BDL et directeur de l'aéroport de Munich, Jost Lammers. "Verdi dépasse complètement les bornes et porte le conflit tarifaire sur le dos des passagers".

Jeudi, les activités de Lufthansa venaient tout juste de revenir à la normale après la panne des systèmes informatiques de la plus grande compagnie aérienne allemande mercredi. Plus de 230 vols ont été annulés à Francfort en raison d'un câble endommagé la veille par une pelleteuse sur une ligne ferroviaire de Francfort. Jeudi également, des pirates informatiques ont tenté de perturber les sites web de sept petits aéroports en envoyant un grand nombre de requêtes ciblées.

Dortmund, Hanovre et Brême sont également concernés par l'arrêt de travail de Verdi. La grève d'avertissement devrait commencer tôt vendredi matin et se terminer dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les statistiques de l'ADV pour l'année 2022, les sept aéroports représentent près des deux tiers (64,5 pour cent) du volume de passagers en Allemagne. De manière surprenante, Verdi a appelé jeudi à une grève d'avertissement à l'aéroport de Leipzig, qui devait commencer le même jour à 15 heures et durer jusqu'à vendredi 6 heures.

Par ce débrayage, les salariés veulent mettre l'accent sur leurs revendications dans le cadre du conflit collectif de la fonction publique fédérale et communale. Outre la fonction publique, il y a également des négociations locales pour les services d'assistance en escale ainsi qu'une négociation collective nationale pour la sécurité aérienne.

Verdi et la fédération des fonctionnaires DBB demandent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus dans le cadre du conflit salarial de la fonction publique, avec au moins 500 euros de plus pour les quelque 2,5 millions d'employés de l'État fédéral et des communes. La durée de la négociation doit être de douze mois. Les employeurs ont rejeté ces revendications. Le deuxième tour de négociations est prévu pour les 22 et 23 février à Potsdam. Aucune offre n'a été faite par les employeurs à ce jour.

Les services passagers réguliers ne seront pas possibles à Francfort vendredi, a fait savoir l'exploitant Fraport. Les vols d'urgence à des fins militaires ou médicales et les cas d'urgence sont exclus. Rien qu'à Francfort, 1005 mouvements d'avions transportant 137 000 passagers ont été annulés pour vendredi. Fraport a appelé les passagers à ne pas se rendre à l'aéroport et à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. Les passagers en correspondance sont également touchés.

Lufthansa doit annuler environ 1300 vols rien que sur ses principaux sites de Francfort et de Munich, a expliqué le directeur du personnel Michael Niggemann. Cela prouve une fois de plus à quel point le système de transport aérien est vulnérable et sensible aux activités de grève. Des milliers de passagers doivent être transférés sur d'autres vols ou sur le train, qui s'attend à un taux de remplissage élevé.

La vice-présidente de Verdi, Christine Behle, a expliqué que les vols d'aide vers la zone du tremblement de terre turco-syrien ne seraient pas touchés par la grève. En outre, des biens de secours pourraient être acheminés par avion via l'aéroport de Francfort-Hahn, qui n'est pas en grève. Un nombre indéterminé de vols de passagers qui auraient pu, du moins en théorie, transporter de l'aide en tant que cargaison sont également annulés dans les sept aéroports en grève. Les avions-cargos de Turkish Airlines et de Lufthansa Cargo prévus pour vendredi devraient pouvoir décoller, selon les informations fournies par les compagnies aériennes.

La grève d'avertissement a lieu au début de la Conférence sur la sécurité de Munich, considérée comme l'une des réunions les plus importantes au monde en matière de politique de sécurité. La suspension du trafic passagers normal à Munich ne concerne pas les vols pour la conférence sur la sécurité, a souligné l'aéroport. La conférence s'efforce de garantir le voyage des participants. Mme Behle avait recommandé de venir en train ou de passer par l'aéroport de Nuremberg.

La vice-présidente de Verdi a défendu la grève d'avertissement d'une journée, qui sera accompagnée de rassemblements et de manifestations. "Les salariés, qui sont souvent employés de manière précaire dans les aéroports, ont maintenant besoin de signes de la part des employeurs pour qu'ils se bougent, et ils ont surtout besoin rapidement de beaucoup plus d'argent - car c'est maintenant qu'il faut remplir leurs frigos, payer des loyers élevés et régler les coûts de l'énergie qui ont extrêmement augmenté".

Un vote de grève n'a pas été organisé parce que les négociations n'ont pas encore échoué. Selon Behle, l'action commune des trois groupes professionnels soulage même les aéroports et les passagers. "Faire grève avec eux tous le même jour signifie pour les aéroports qu'ils ne doivent s'organiser que pour ce jour-là et qu'ils ne seront pas en grève à des dates différentes".

Les employeurs du secteur de la sécurité aérienne ont critiqué le débrayage. Leur association, le BDLS, s'oppose à la stratégie syndicale consistant à mêler ses négociations à celles du secteur public et des services d'assistance en escale. "Verdi fait cause commune avec plusieurs autres corps de métier, ce qui brouille les objectifs et les limites de la grève pour les personnes extérieures. C'est délibérément exploité", a déclaré le négociateur du BDLS, Rainer Friebertshäuser./ceb/DP/jha