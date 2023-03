Le patron de Lufthansa prolongé pour 5 ans au sortir d'un sauvetage

Francfort (awp/afp) - Le patron de Lufthansa Carsten Spohr a été prolongé de cinq années aux commandes du géant aérien allemand sauvé en 2020 par l'Etat allemand de la faillite au pire de la pandémie du Covid-19.

"Le conseil de surveillance de Lufthansa a nommé Carsten Spohr au poste de PDG pour cinq années supplémentaires", selon un communiqué du groupe publié jeudi à la veille de la présentation des résultats annuels de la compagnie.

Carsten Spohr dirige Lufthansa depuis 2014 et son contrat a été prolongé jusqu'à fin décembre 2028.

Le directeur financier Remco Steenbergen doit lui aussi être prolongé à ce poste pour cinq années supplémentaires.

Les deux dirigeants "seront particulièrement importants pour assurer un avenir prospère au groupe Lufthansa", déclare Karl-Ludwig Kley, président du conseil de surveillance, dans ce communiqué.

Carsten Spohr, ancien pilote de ligne au sein de la compagnie, "a non seulement maîtrisé les crises et les défis les plus difficiles" au moment de la crise du Covid-19 qui a cloué au sol le transport aérien durant des mois, "mais (il) a également été responsable des trois années les plus prospères de l'histoire du groupe" en termes de performances financières, poursuit M. Kley.

Ces nominations doivent être entérinées par l'assemblée des actionnaires qui se tiendra début mai en mode virtuel.

Lufthansa devrait annoncer vendredi avoir renoué avec les bénéfices en 2022, après deux années de lourdes pertes, ayant été porté par une forte reprise des voyages en avion après les restrictions pendant la pandémie.

Son indicateur clé, le résultat d'exploitation ajusté, devrait atteindre 1,5 milliard d'euros, selon la dernière prévision du groupe et contre une perte de 2,35 milliards en 2021.

Le groupe, qui compte à côté de Lufthansa les compagnies aériennes Austrian, Swiss, Eurowings et Brussels Airlines, est aussi en passe de prendre le contrôle de la compagnie publique italienne ITA Airways, actuellement mal en point.

En septembre, l'Etat allemand avait vendu toutes ses parts restantes dans Lufthansa, où il était entré à hauteur de 20% en 2020 lors d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros face à la crise sanitaire.

