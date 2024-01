(nouveau : le syndicat de cabine Ufo participe à la grève)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les pilotes et le personnel navigant commercial de Discover Airlines, filiale de Lufthansa, seront en grève ce vendredi (26 janvier). Un débrayage de 24 heures est prévu, selon une circulaire aux membres du syndicat Vereinigung Cockpit (VC) de mercredi, dont l'agence dpa a eu connaissance. Tard dans la soirée, le syndicat de la cabine Ufo a fait savoir qu'il appelait ses membres à une grève d'avertissement pour cette période.

Discover Airlines a critiqué cette décision et a fait savoir dans la soirée qu'elle s'attendait "actuellement à des répercussions importantes" de la grève sur les opérations aériennes et pour les passagers. Un plan de vol de remplacement est en cours d'élaboration. La priorité est d'amener le plus grand nombre possible de voyageurs à destination.

Lors d'une votation générale, près de 96 pour cent des membres de VC avaient voté en faveur d'un conflit social. Le VC veut imposer à la compagnie aérienne de vacances, fondée il y a deux ans et demi, les premières conventions collectives sur les salaires et les conditions générales et a déclaré l'échec des négociations avec l'entreprise. Il n'existe pas non plus de convention collective pour les équipages de cabine. C'est le syndicat Ufo qui négocie, mais il n'a pas encore organisé de référendum.

Le responsable de la politique tarifaire d'Ufo, Harry Jaeger, a critiqué le fait que Discover se présente comme une "start-up branchée" dont les collaborateurs acceptent des conditions de travail bien en dessous de la moyenne uniquement parce qu'ils ont un bon esprit. "Le fait est que la cabine Discover fait un travail fantastique, mais qu'elle peut à peine payer son loyer", a déclaré Jaeger. Cela doit cesser.

Discover Airlines a reproché à VC d'avoir déclaré unilatéralement l'échec des négociations au début de l'année. VC a catégoriquement refusé l'offre de ce mercredi et a déclenché la grève en réponse. En dépit de ces développements, l'entreprise "augmentera rapidement" la rémunération et les conditions de travail des collaborateurs de Cockpit.

Jusqu'au premier appel à la grève d'avertissement, peu avant Noël, la filiale de Lufthansa a indiqué qu'elle était "en discussions très avancées avec le VC et sur la dernière ligne droite pour conclure une convention collective". Des accords partiels avaient été conclus et l'intention était clairement de "poursuivre les négociations en janvier et de parvenir rapidement à un accord". Une solution ne peut être trouvée qu'à la table des négociations.

Une première grève d'avertissement des pilotes la veille de Noël s'était déroulée sans heurts pour la plupart des passagers. Discover avait pu reporter les vols en dehors de la fenêtre de grève de cinq heures. En revanche, en cas de débrayage prolongé, les vols pouvaient rapidement être annulés.

Après la grève d'avertissement surprise de décembre, Lufthansa avait exigé un accord supplémentaire sur les relations entre les partenaires sociaux - ce que l'on appelle une charte des partenaires sociaux. Le VC a rapidement interprété cela comme une restriction de la liberté tarifaire.

La compagnie aérienne de vacances du groupe Lufthansa a été lancée en été 2021 sous le nom d'"Eurowings Discover", avant d'être rebaptisée "Discover Airlines". Les 24 avions utilisés jusqu'à présent seront affectés aux hubs de Francfort et de Munich sur des vols long et moyen-courriers. Discover doit voyager à moindre coût que la marque phare de Lufthansa et concurrencer d'autres compagnies de vacances comme Condor sur le marché lucratif des loisirs./ceb/DP/he