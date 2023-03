Le trafic ferroviaire entre la Suisse et la France toujours perturbé

Berne (awp/ats) - La grève en France contre la réforme des retraites aura encore des répercussions sur le trafic entre la Suisse et l'Hexagone vendredi. Au total, 18 liaisons TGV seront supprimées.

Dans le détail, sept liaisons sont supprimées vendredi entre Genève et Paris, indique la société Lyria sur son site internet. Le nombre de trains biffés s'élève à cinq entre Lausanne et la capitale française et à six au départ ou à destination de Zurich.

Toutes les lignes du Léman Express circuleront normalement vendredi, à l'exception de trois trains après 20h00, dont le trafic sera perturbé. Le transporteur aérien Swiss avait pour sa part informé sur son site internet qu'il pourrait y avoir des perturbations sur les vols du groupe Lufthansa à destination et en provenance de la France" jusqu'à vendredi.

La contestation à la réforme des retraites se poursuit en France, sur fond de grèves persistantes et de blocages épars. Le trafic devrait rester très perturbé vendredi et ce week-end.

ats/ck