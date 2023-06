Les Verts demandent des frais plus élevés pour les vols en jet privé

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les Verts au Bundestag demandent une augmentation des coûts des vols en jet privé. "Les vols de jets privés sont payés en partie par la collectivité - par l'infrastructure utilisée en partie et surtout par les dommages causés à la santé, au climat et à l'environnement", a déclaré le porte-parole de la politique des transports Stefan Gelbhaar au journal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", selon une information préalable. Ces charges doivent être minimisées et peuvent être compensées par des taxes aéroportuaires plus élevées.

Pour les vols restants, les utilisateurs de jets privés devraient s'efforcer de faire le plein de carburant durable, a déclaré le député. "Ils ont les moyens financiers de lancer enfin des initiatives pour une production d'e-fuels".

L'année dernière, le contrôle aérien avait enregistré le nombre record de 94 000 décollages de vols privés en Allemagne. Environ dix millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) ont ainsi été libérées. Près des trois quarts des vols décollant d'Allemagne étaient inférieurs à 500 kilomètres. Les trajets les plus fréquents étaient Hambourg - Sylt ou Berlin - Munich. Pour les vols plus longs, la destination de loin la plus fréquente était Majorque.

Les petits exploitants de jets privés sont exemptés du système européen d'échange de quotas d'émission, qui est en fait obligatoire pour les entreprises de transport aérien. Selon une analyse réalisée pour le compte de l'organisation environnementale Greenpeace, l'Allemagne est le troisième pays d'Europe où les vols privés sont les plus nombreux.

Au niveau européen, l'Autriche, la France et les Pays-Bas demandent des règles plus strictes pour les jets privés. Ceux-ci émettent une quantité excessive de dioxyde de carbone (CO2) nuisible au climat par personne et sont donc critiqués à juste titre, a-t-on appris il y a quelques jours dans une lettre adressée à la Commission européenne par les ministères de l'Environnement, des Transports et des Infrastructures des trois pays. La ministre autrichienne de l'Environnement, Leonore Gewessler, a parlé d'un "hobby de super-riches". Les conséquences des "voyages de luxe" sont supportées par tous.

Le politicien des Verts Gelbhaar estime qu'il est juridiquement difficile d'interdire les vols privés de courte durée. Le ministère fédéral des Transports a souligné dans le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" qu'il souhaitait faire de l'Allemagne un pionnier des vols neutres en CO2. Cela rendrait superflues les réflexions sur une interdiction./sey/bf/DP/mis