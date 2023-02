Les actionnaires de Tui doivent décider d'injecter du capital - premiers chiffres de l'hiver

HANOVRE (dpa-AFX) - Les actionnaires de Tui doivent approuver mardi, lors d'une assemblée générale en ligne, une nouvelle augmentation de capital pour le plus grand groupe de voyage allemand. L'objectif est que le produit de l'émission de nouvelles actions serve également à financer le remboursement des aides publiques accordées pendant la crise de Corona. Les affaires de la société hanovrienne se sont récemment améliorées après le creux de la pandémie qui menaçait son existence, les réservations des clients ont augmenté. Des données concrètes sur le début de l'hiver sont également attendues lors de la réunion des actionnaires.

La saison froide est généralement beaucoup plus faible pour l'industrie du tourisme dans l'hémisphère nord, les fournisseurs réalisant la majeure partie de leur chiffre d'affaires en été. Mais pour Tui, l'évolution de la demande revêt actuellement une grande importance, même en hiver, car au plus fort de la crise virale, l'activité était dans l'ensemble presque totalement à l'arrêt. L'État allemand et les propriétaires privés sont intervenus en accordant des milliards de crédit ou en apportant des capitaux supplémentaires afin de sauver l'entreprise du naufrage.

Les prochaines étapes de la liquidation du plan d'aide publique de Tui ont été définies. D'ici fin 2023, au moins 730 millions d'euros plus les intérêts doivent être récupérés - l'augmentation de capital visée aujourd'hui doit apporter les moyens nécessaires à cet effet. Le groupe veut en outre réduire sa ligne de crédit auprès de la banque publique KfW, qui s'élevait encore à plus de deux milliards d'euros fin 2022. Le directeur financier Mathias Kiep a récemment déclaré qu'il fallait d'abord attendre l'évolution de la situation en hiver /jap/DP/jha.