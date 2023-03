Les aéroports doivent s'adapter aux passagers âgés

GENÈVE (dpa-AFX) - Selon une analyse, les aéroports devraient s'adapter davantage aux besoins des voyageurs âgés. SITA, un fournisseur de services informatiques pour l'industrie du transport aérien, considère qu'il s'agit de l'une des douze méga-tendances qui occuperont l'industrie au cours des dix prochaines années. "Les personnes âgées ont plus souvent besoin de quelque chose comme des services, de l'aide pour planifier leur itinéraire, leurs bagages et leur mobilité dans les aéroports", a déclaré à l'agence de presse allemande Sumesh Patel, qui étudie ces tendances et est responsable de la région Asie-Pacifique chez SITA. "La bonne nouvelle est que les voyageurs âgés sont aujourd'hui très familiers avec les nouvelles technologies et les smartphones".

M. Patel cite trois domaines problématiques : les longs trajets, les longues attentes et trouver son chemin, par exemple jusqu'à la porte d'embarquement. "La technologie aide à cela". Si l'aéroport en sait autant que possible sur les passagers, leur constitution et leurs préférences, des informations ciblées peuvent être envoyées sur leurs smartphones.

Si l'aéroport sait quel passager a du mal à marcher ou doit s'injecter régulièrement des médicaments, il peut envoyer directement à ces clients sur leur téléphone portable l'emplacement de l'infirmerie la plus proche, des toilettes accessibles en fauteuil roulant ou du restaurant le plus proche. Si la compagnie aérienne partage ces informations avec les aéroports de départ, de correspondance et d'arrivée, les passagers pourraient être pris en charge tout au long du voyage. Des essais avec de telles applications sont déjà en cours, a déclaré M. Patel.

Avec le vieillissement de la population, la proportion de passagers âgés augmente. De nombreuses personnes réservent leurs projets de voyage pour quand elles seront à la retraite. Alors que les entreprises ont appris à connaître et à maintenir des conférences virtuelles, par exemple par zoom ou par équipes, et ont par la suite réduit les déplacements professionnels pendant la pandémie, les voyageurs âgés sont de nouveau en déplacement. En 2021, 36% des passagers dans le monde avaient plus de 56 ans, contre 25% en 2019, a indiqué SITA, citant l'association des compagnies aériennes IATA.

En ce qui concerne l'attente, des mesures sont déjà prises, par exemple en proposant l'enregistrement et l'impression de la carte d'embarquement à domicile, a déclaré M. Patel. A l'aéroport de Changi à Singapour, les passagers peuvent réserver un créneau horaire pour le contrôle de sécurité afin d'éviter les longues files d'attente. De plus en plus d'aéroports ont des prestataires de services qui vont chercher les valises sur le tapis roulant et les ramènent à l'hôtel ou à la maison.

En Allemagne, selon l'Office fédéral des statistiques, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 12 millions en 1991 à 18,4 millions en 2021. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde passera d'environ un milliard en 2019 à 1,4 milliard en 2030 et 2,1 milliards en 2050./oe/DP/he