DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Dans le contexte des grèves actuelles dans les transports ferroviaires et aériens, le débat sur une réforme du droit de grève prend de l'ampleur. "Les grèves dans les infrastructures critiques ne sont pas seulement agaçantes, elles sont aussi un frein à la croissance", a déclaré le directeur général de la Fédération des associations patronales allemandes, Steffen Kampeter, au quotidien "Rheinische Post" (vendredi). "Les dommages économiques ne touchent pas seulement les entreprises directement concernées, mais l'ensemble de l'économie". Kampeter a qualifié l'action des syndicats de "disproportionnée" et a appelé le législateur à agir. "Nous avons besoin d'un droit clair en matière de conflits du travail, tout particulièrement pour les chemins de fer et les secteurs comparables".

L'économiste Veronika Grimm attend également que les syndicats Verdi et GDL fassent preuve de souplesse dans les conflits tarifaires actuels au sein des chemins de fer et de la Lufthansa. "Le droit de grève bénéficie d'une protection élevée et c'est très bien ainsi. Mais si les grèves pèsent de plus en plus sur la compétitivité, il se peut bien sûr que le législateur intervienne et adapte le cadre réglementaire", a déclaré Grimm dans le Rheinische Post. On pourrait par exemple avoir l'idée d'imposer une procédure de conciliation avant la grève.

Des demandes similaires émanent de l'opposition : Le porte-parole du groupe parlementaire de l'Union pour les questions juridiques, Günter Krings, demande une loi sur les grèves avec des délais de préavis obligatoires pour les conflits du travail dans les infrastructures critiques. Une telle loi "devrait contenir des critères de proportionnalité et des délais de préavis nécessaires pour une grève dans les services d'intérêt général et les infrastructures critiques", a déclaré le politicien de la CDU au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ce n'est qu'ainsi que les clients, qui sont également les principales victimes des grèves ferroviaires, pourront prendre leurs dispositions à temps."/swe/DP/zb