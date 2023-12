Deutsche Lufthansa AG est une société d'aviation basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs de la société comprennent Network Airlines, Eurowings, Logistique, MRO et Catering. Le segment Network Airlines comprend Lufthansa German Airlines, SWISS et Austrian Airlines. Le segment Eurowings comprend Eurowings, Germanwings et Brussels Airlines, ainsi que la participation au capital de SunExpress. Le segment Logistique comprend les activités de fret aérien régulier du groupe Lufthansa Cargo. Le segment MRO comprend la fourniture de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering fournit des services de restauration aérienne. Il propose des programmes de vols et de correspondances en Amérique du Nord, en Scandinavie et en Asie.

Secteur Compagnies aériennes