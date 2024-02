FRANCFORT (dpa-AFX) - Une nouvelle grève est au programme au sein du groupe Lufthansa. Les passagers de la filiale de vols vacances Discover Airlines doivent s'attendre à des annulations et des retards ce dimanche et lundi. Pour cette période de deux jours complets, le syndicat Vereinigung Cockpit a appelé les pilotes à faire grève. Il s'agit déjà du troisième débrayage après une grève d'avertissement de cinq heures juste avant Noël et une grève régulière d'une journée entière vendredi dernier, après que les pilotes ont voté en faveur de la grève lors d'un vote de grève correspondant.

Le syndicat lutte pour une première convention collective au sein de la compagnie aérienne fondée il y a deux ans et demi et qui opère à Francfort et à Munich. Vendredi, il a informé ses membres que la direction n'avait pas présenté d'offre améliorée lors de nouveaux entretiens. L'entreprise s'en tient à la condition préalable de conclure une charte de partenariat social avant de conclure une convention collective. Du point de vue de VC, le droit de grève devrait ainsi être massivement limité.

Le syndicat considère que les négociations ont échoué

"Les négociations restent donc un échec et ne peuvent pas être poursuivies dans les conditions inacceptables exigées par l'employeur", a fait savoir la commission tarifaire de VC aux salariés. La direction est étonnée de la manière dont elle procède, car la compagnie aérienne suisse de vacances Edelweiss est dotée d'une solide convention collective de travail. Un nouveau préavis de grève n'a été déposé qu'en dernier recours, vu l'absence de progrès dans les négociations.

La grève de janvier avait entraîné quelques annulations de vols pour la compagnie aérienne, qui exploite au total 24 avions et effectue entre autres des vols courts à Munich pour le compte de la maison mère Lufthansa. Lufthansa avait assuré elle-même ces vols pour le jour de la grève. Le VC et le syndicat de cabine Ufo, également impliqué, s'étaient montrés très satisfaits après le conflit social. La participation du personnel dans le cockpit et en cabine a été écrasante ; plusieurs vols n'ont pas été effectués comme prévu ou n'ont pas été effectués du tout.

La compagnie aérienne de vacances du groupe Lufthansa a été lancée au cours de l'été 2021 sous le nom d'"Eurowings Discover", avant d'être rebaptisée "Discover Airlines". Elle doit être moins chère que la marque principale de Lufthansa et concurrencer les vols vacances comme Condor.

Lufthansa en négociations avec différents groupes

Lufthansa négocie actuellement les conditions de travail et les rémunérations avec plusieurs groupes d'employés de différentes sociétés du groupe. Chez Discover, il y a des conflits avec les pilotes et le personnel de cabine. Au sein de la société mère Lufthansa, le personnel navigant commercial et le personnel au sol ont déjà menacé d'organiser des grèves d'avertissement. De plus, des conflits sociaux chez les prestataires de services, comme récemment aux contrôles de sécurité et aux services au sol, limitent le trafic aérien./ceb/DP/he