BERLIN (dpa-AFX) - La Lufthansa a commencé à transporter vers l'Allemagne des Allemands en provenance d'Israël, pays attaqué par les islamistes du Hamas. Un premier vol spécial a décollé jeudi après-midi de Tel Aviv à destination de Francfort, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères à Berlin. A son bord, 372 ressortissants allemands. D'autres vols pour le compte du ministère allemand des Affaires étrangères devaient suivre dans le courant de l'après-midi et vendredi. Entre-temps, l'Union européenne a émis des critiques sur l'organisation de l'action.

Les Allemands qui se sont inscrits sur la liste de précaution pour les informations de crise du ministère des Affaires étrangères ont pu s'inscrire pour les vols. La Lufthansa avait promis de proposer jusqu'à quatre vols au départ de Tel Aviv jeudi et vendredi. Deux devaient partir pour Francfort et deux pour Munich. Les heures de départ prévues pour les deux jours étaient 13h30, 14h30, 16h00 et 17h00 (heure locale). On s'attendait à ce que les vols aient une capacité totale d'environ 1000 personnes par jour.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'après la suspension des vols par certaines compagnies aériennes, le ministère des Affaires étrangères avait fait en sorte que des vols spéciaux de la Lufthansa soient à nouveau assurés vers Israël. Parallèlement, il a été souligné : "Nous continuons à travailler sur les possibilités de départ - par avion, par bus, par bateau".

Le ministère des Affaires étrangères organise des départs en ferry

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'un ferry vers Chypre avait été organisé pour jeudi après-midi. Les ressortissants allemands ont été informés par le biais du système Elefand, la liste de prévention des crises du ministère.

Selon une lettre de l'ambassade d'Allemagne en Israël, la participation à ces vols spéciaux est soumise à une taxe de 300 euros par personne. L'argent doit être encaissé lors de la réservation via une hotline de la Lufthansa pour le compte du ministère allemand des Affaires étrangères. Selon les informations de la dpa, la Lufthansa facturera 550 euros par personne, l'Etat prenant en charge 250 euros.

Le politicien de l'Union Hardt : la hotline est constamment occupée - "un chaos indigne".

Le porte-parole du groupe parlementaire de l'Union au Bundestag pour les affaires étrangères, Jürgen Hardt (CDU), a critiqué l'organisation des vols spéciaux. Selon lui, le départ des Allemands continue d'avancer à pas de tortue. "Le chaos indigne autour du départ des Allemands a assez duré", a déclaré Hardt à l'agence de presse allemande. Il est temps que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) "agisse et déclare que le processus est une affaire de chef. Le cas échéant, il faut maintenant quand même utiliser des capacités militaires pour ramener les Allemands à la maison".

Baerbock a "essayé de sous-traiter le problème du départ à la Lufthansa avec le moins d'efforts possibles de sa part. Le résultat est un chaos permanent", a critiqué Hardt. La hotline de Lufthansa pour les quelques vols de sortie est constamment occupée, les gens ont parfois des factures de téléphone à quatre chiffres en raison des longues heures d'appels depuis Israël.

Le politicien de la CDU a déclaré à propos du fait que le départ doit être payé à l'avance avec un numéro de carte de crédit communiqué par téléphone : "On ne peut pas faire plus impraticable, surtout pour les classes d'école, les enfants et les personnes âgées". De plus, il n'y a apparemment pas de priorisation des personnes pour les vols, bien que les Allemands sur place se soient inscrits spécialement sur des listes du ministère des Affaires étrangères. Le principe du "premier arrivé, premier servi" convient nettement mieux aux hommes d'affaires qu'aux familles avec enfants qui ne peuvent pas attendre sans cesse et à toute heure sur la hotline", a déclaré Hardt.