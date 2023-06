Lufthansa : La valeur du jour en Europe - Lufthansa bénéficie de son recentrage avec la cession de sa filiale financière Airplus

Lufthansa progresse de 1,51% à la Bourse de Francfort à 9,40 euros après l’annonce de la vente de sa filiale AirPlus à la banque SEB Kort Bank AB de Stockholm (Suède) pour quelque 450 millions d'euros. « Cela nous permet de nous concentrer davantage sur la poursuite de l'amélioration de la rentabilité et du retour sur investissement des activités principales du groupe Lufthansa », souligne Remco Steenbergen, directeur financier de Deutsche Lufthansa AG. C’est une nouvelle étape du recentrement du groupe après la cession du groupe LSG en avril et la prise de participation dans ITA.



AirPlus est spécialisé dans les moyens de paiement dédiés aux dépenses de voyages d'affaires. On s'attend à ce que la transaction ait un effet positif sur la marge d'exploitation (Adjusted EBIT) et, compte tenu du business model à forte intensité capitalistique d'AirPlus, sur le rendement du capital investi (Adjusted ROCE) du groupe Lufthansa.



" Étant donné qu'AirPlus était déficitaire, nous pensons que la cession aura un impact positif sur la marge d'exploitation ajustée de Lufthansa et améliorera le rendement des capitaux propres " affirme UBS, évoquant par ailleurs un prix d'achat bien supérieur à celui attendu par le marché . Le broker reste à l'achat avec un objectif de cours de 14,25 euros.