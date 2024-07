LUFTHANSA : Stifel dégrade sa recommandation

Le 15 juillet 2024 à 11:23 Partager

Stifel dégrade sa recommandation sur Lufthansa de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de sept à 4,5 euros, déclarant voir 'de sévères pressions sur les estimations du consensus pour cette année et la suivante (environ 25%)'.



Le broker souligne que l'avertissement sur résultats lancé vendredi dernier par la compagnie aérienne allemande a été entrainé par une profonde faiblesse au second semestre, et non par des effets limités au seul deuxième trimestre.



Jugeant que les problèmes de Lufthansa sont complexes, Stifel pointe 'une croissance des capacités trop inefficiente en dépit de la faiblesse du rendement, combinée à des lacunes perçues en termes de produits et à une structure de coûts non compétitive'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.