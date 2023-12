FRANCFORT (dpa-AFX) - Pour la première fois depuis des années, Lufthansa a de nouveau commandé des avions court et moyen-courriers au constructeur américain Boeing. En plus des 40 appareils 737-8 Max commandés de manière ferme, le groupe s'est assuré des options sur 60 autres appareils de l'américain, a indiqué l'entreprise mardi. Depuis 1968, Lufthansa faisait partie des gros clients du 737, l'avion le plus construit au monde, mais avait retiré le dernier appareil en 2016 et exploité à la place une flotte exclusivement composée d'Airbus sur les liaisons plus courtes. Sur les vols long-courriers, des avions des deux constructeurs ont toujours été utilisés.

Lufthansa a commandé 40 avions de type A220 de 148 places à son fournisseur attitré, qui seront utilisés à partir de 2026 principalement par la nouvelle compagnie City Airlines à Munich et Francfort. Lufthansa a pris 20 options supplémentaires sur l'A220 et 40 options sur son jet standard A320. Selon le communiqué, tous les avions commandés représentent un prix catalogue d'environ neuf milliards de dollars, des réductions de prix importantes étant toutefois habituelles pour les commandes importantes.

Detlef Kayser, directeur de la flotte, a justifié le revirement de Boeing, prévu à partir de 2027, par une plus grande flexibilité à l'avenir dans les commandes d'avions. Le modèle 737 Max a connu des débuts difficiles avec deux crashs graves en 2018 et 2019. Les défauts de sécurité ont été corrigés après un arrêt temporaire de la production. Les avions sont planifiés pour d'autres sociétés du groupe en dehors des marques Lufthansa et Swiss./ceb/DP/jha