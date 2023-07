MUNICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Le trafic aérien continue d'augmenter fortement, mais un chaos des valises comme celui de l'été dernier n'est pas à craindre, selon l'association fédérale du secteur aérien allemand (BDL). Les compagnies aériennes et les aéroports ont beaucoup appris de l'année dernière et ont réussi les premiers tests à Pâques et au début des vacances en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré mercredi à Munich le directeur général de la BDL, Matthias von Randow.

Les opérations aériennes de Lufthansa sont nettement plus stables et plus ponctuelles que l'année précédente, a déclaré le directeur de la compagnie aérienne Jens Ritter à Francfort. Lufthansa a surmonté le test de résistance de la Pentecôte avec des conditions météorologiques défavorables, une piste d'atterrissage fermée et plus de 390 000 passagers sur les plates-formes de Francfort et de Munich.

Comment en est-on arrivé à ce chaos en 2022 ?

Principalement à cause de Corona. Au début de l'année 2022, il y avait encore des avertissements de voyage à cause de la variante Omikron, mais en mars, toutes les restrictions ont été soudainement levées. La brusque augmentation de la demande de voyages en avion a pris au dépourvu le secteur, qui était encore au point mort peu de temps auparavant. Au cours de l'été 2022, Francfort, Düsseldorf et d'autres aéroports allemands ont connu des situations parfois chaotiques et des temps d'attente extrêmement longs en raison du manque de personnel pour le traitement des bagages. A Munich, en juillet 2022, près de 3000 valises de passagers de Lufthansa étaient en attente de réexpédition - la moitié d'entre elles provenant d'autres aéroports qui n'arrivaient plus à suivre le traitement. Dans certains aéroports, les files d'attente étaient également très longues à l'enregistrement et aux contrôles de sécurité.

Selon une évaluation du prestataire de services informatiques pour compagnies aériennes Sita, pour 10 000 bagages, 176 ont été mal acheminés ou livrés en retard en Europe en 2022, contre 63 seulement aux États-Unis et 30 en Asie. La raison pour laquelle les Européens ont obtenu de si mauvais résultats est toujours à l'étude - il n'a pas de réponse, a déclaré von Randow. Selon Sita, 25,4 millions de valises ont été mal acheminées dans le monde - ce qui est très ennuyeux pour les passagers et très coûteux pour le secteur : chaque valise mal acheminée coûte jusqu'à 150 dollars US à la compagnie aérienne.

Qu'est-ce qui fonctionne mieux maintenant ?

Dans le traitement des bagages, il n'y a plus de grandes lacunes en matière de personnel : "Pour l'essentiel, le personnel est en place", a déclaré von Randow. "Des dizaines de milliers de personnes semi-qualifiées travaillent chez nous", a déclaré le chef de BDL. Le salaire mensuel avoisine les 3000 euros. Mais on ne trouve plus de personnel supplémentaire qu'en dehors de l'UE. De nombreux chômeurs de longue durée en Allemagne ne répondent pas aux exigences de fiabilité, de qualification, de compétence sociale, de langue et de santé. C'est pourquoi il se réjouit de la nouvelle loi sur l'immigration.

L'année dernière, le secteur avait encore tenté d'embaucher rapidement 2000 travailleurs de Turquie. Cela a échoué en raison de la brièveté des délais, des qualifications et des connaissances en allemand des candidats. Au final, seule une centaine d'entre eux ont été engagés à Munich et à Nuremberg.

Un autre grand levier d'amélioration est la technique. Dirk Helf, expert économique de la BDL, a déclaré que la part des check-ins en ligne avait entre-temps nettement augmenté en Allemagne pour dépasser les 50 pour cent. A Munich, environ 90 pour cent des passagers de Lufthansa s'enregistrent eux-mêmes.

Lors des contrôles de sécurité, de plus en plus de scanners simplifient et accélèrent le processus, car il y a moins de bagages à main à déballer pour vérifier par exemple les ordinateurs portables ou les boissons. L'Office fédéral des achats a eu du mal, mais "Munich a été très en avance. La Bavière a simplement dit que nous faisions un test", a déclaré von Randow. Les créneaux horaires à réserver par les passagers pour les contrôles de sécurité ont été testés à Munich, mais abandonnés. Cela n'a pas permis d'accélérer les choses, a déclaré un porte-parole de l'aéroport.

Pour ses propres opérations, la compagnie aérienne Lufthansa a embauché plus de 1000 personnes et a fait avancer les processus automatisés, a déclaré Ritter. Elle veille également à ce que le premier vol du matin parte à l'heure afin de ne pas commencer la rotation quotidienne avec des retards. Lufthansa a également supprimé des milliers de vols cet été afin de permettre une exploitation stable en collaboration avec les aéroports, le contrôle aérien et les prestataires de services. Pour cela, davantage d'avions de remplacement et d'équipages de réserve sont disponibles.

Où y a-t-il encore des lacunes ?

Nous ne sommes pas encore entièrement satisfaits de la ponctualité, a déclaré Ritter. L'automatisation de la récupération des bagages n'est pas encore très avancée, a déclaré Helf.

Comment évolue le volume de trafic ?

En été, Lufthansa offre environ 85 pour cent de la capacité d'avant la crise. Randow a déclaré que le taux de remplissage des avions était également en hausse. Le volume du trafic aérien en Allemagne devrait être supérieur de 10 pour cent au niveau de l'année précédente. Le trafic européen, sans les vols d'apport vers les hubs, se situe nettement en dessous - mais dans le trafic long-courrier, Francfort est déjà à 91 pour cent, Munich à 83 pour cent. A Munich, le trafic nord-américain est déjà plus important depuis un an, Lufthansa y utilise le gros porteur A380./rol/DP/he