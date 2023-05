Lufthansa fait le point sur son début d'année

FRANCFORT (dpa-AFX) - Lufthansa publie ce mercredi (7h00) un rapport sur son début d'année. Les analystes s'attendent à une nette amélioration du chiffre d'affaires et des résultats au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, encore marquée par la pandémie Corona. A l'époque, le chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros s'était soldé par une perte d'exploitation (Ebit ajusté) de 591 millions d'euros. Selon les experts, la perte devrait avoir été réduite de moitié environ pour un chiffre d'affaires en hausse d'environ 40 pour cent.

Par la suite, le groupe de transport aérien le plus important d'Europe a réussi à inverser la tendance et a livré un résultat d'exploitation étonnamment fort de 1,5 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année 2022. Les activités de fret et la filiale de maintenance Lufthansa Technik avaient notamment contribué à ce résultat.

La direction autour du président du directoire Carsten Spohr s'emploie en outre à transformer le groupe MDax en un groupe purement aérien. Le catering a déjà été vendu et une minorité de la filiale technique est également à vendre. En outre, Lufthansa est en négociations finales avec l'État italien en vue d'une prise de participation dans la compagnie aérienne nationale Ita./ceb/DP/jha