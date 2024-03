Lufthansa : l'UE s'inquiète de l'opération sur ITA Airways

La Commission européenne a informé Lufthansa et le ministère italien de l'économie et des finances (MEF) de son avis préliminaire selon lequel leur projet d'acquisition du contrôle en commun d'ITA Airways pourrait restreindre la concurrence sur certaines liaisons sur le marché des services de transport aérien de passagers à destination et au départ de l'Italie.



La Commission craint que les clients ne soient confrontés à des prix plus élevés ou à une baisse de la qualité des services après l'opération.



Lufthansa et le MEF ont maintenant la possibilité de répondre à la communication des griefs de la Commission et de consulter son dossier, ainsi que de demander une audition.



Lufthansa et le MEF ont ainsi la possibilité de proposer des mesures correctives visant à résoudre les problèmes de concurrence préliminaires relevés par la Commission. Ils peuvent décider de soumettre des mesures correctives à tout moment de la procédure jusqu'à la date butoir du 26 avril 2024.



