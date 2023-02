Lufthansa propose des billets d'avion 'verts' aux particuliers et aux entreprises

FRANCFORT (dpa-AFX) - Lufthansa veut proposer à ses clients des billets plus respectueux de l'environnement dès le processus de réservation. Avec les "Green Fares", les passagers aériens doivent pouvoir compenser les émissions de CO2 de chaque vol. Selon les indications de l'entreprise, 20 pour cent sont atteints par l'utilisation de carburants d'aviation produits de manière durable (SAF). Les 80 pour cent restants du surcoût par rapport aux billets traditionnels sont affectés à des projets certifiés de protection du climat.

Le groupe proposera les nouveaux tarifs à partir de mercredi (15 février) sur les vols européens et nord-africains de ses compagnies Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss, Eurowings Discover et Air Dolomiti, ont annoncé lundi à Francfort les membres du directoire Christina Foerster et Harry Hohmeister. La compagnie point à point Eurowings n'est pas incluse. Pour le trafic longue distance, des offres sont encore en cours d'élaboration.

Jusqu'à présent, les clients pouvaient choisir une compensation de CO2 à la fin du processus de réservation, jusqu'à une compensation totale avec SAF, la variante la plus chère. Cette possibilité de compensation flexible n'a toutefois été utilisée que par 0,1 % des passagers. Les tests avec les propres classes de billets "verts" ont rencontré un plus grand succès en Scandinavie, avec environ 2,0 pour cent, a déclaré Hohmeister. L'objectif à court terme est de convaincre au moins un client sur vingt. Les possibilités de compensation qui vont au-delà, y compris pendant le vol, sont maintenues.

Les nouveaux billets peuvent être réservés aussi bien en classe économique qu'en classe affaires. Dans un exemple de prix, un billet Eco-Light est passé de 129 à 239 euros dans le tarif Economy Green, avec, outre la contribution climatique, d'autres avantages clients tels que la possibilité de changer librement de réservation et une franchise de bagages plus importante. En principe, les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande, a déclaré M. Hohmeister. Les entreprises clientes doivent recevoir des certificats de réduction de CO2 pour la part SAF de leurs billets.

La compensation des émissions de CO2 est critiquée dans la mesure où elle pourrait inciter les gens à s'acheter une bonne conscience à peu de frais au lieu d'agir de manière plus respectueuse du climat. Pour les émissions inévitables, l'Agence fédérale de l'environnement, par exemple, reconnaît les avantages importants des compensations. Correctement mises en œuvre, elles pourraient faire partie d'une protection ambitieuse du climat./ceb/DP/men