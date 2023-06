Mars ou Manhattan?' - La fumée des incendies de forêt enveloppe New York

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - La fumée de nombreux et violents incendies de forêt au Canada a enveloppé une partie de la côte est des Etats-Unis et a provoqué la pire qualité de l'air depuis des décennies dans la mégapole New York. Les panaches de centaines d'incendies dans l'est du Canada se sont dirigés vers le sud, provoquant notamment à New York un épais voile brumeux et une coloration temporairement orangée du ciel. "Mars ou Manhattan ?", a écrit une utilisatrice de Twitter en publiant une photo de la ligne d'horizon avec l'Empire State Bulding. Une odeur de brûlé flottait dans l'air, était perceptible dans la gorge et les yeux et donnait mal à la tête.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a parlé d'une "crise d'urgence" et a annoncé vouloir distribuer un million de masques bucco-nasaux. L'état extrême pourrait durer encore plusieurs jours. "Les gens doivent se préparer à une longue période". Le maire de l'arrondissement de Manhattan, Mark Levine, a écrit : "La qualité de l'air se détériore rapidement". Selon lui, le niveau mesuré "est désormais plus de deux fois supérieur au niveau le plus élevé de risque pour la santé sur l'échelle du gouvernement américain".

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a publié sur Twitter une photo de lui au siège de l'ONU devant un horizon new-yorkais clairement enveloppé de fumée. "Au siège de l'ONU, nous pouvons sentir la détérioration de la qualité de l'air alors que la fumée des incendies de forêt au Canada se déplace vers le sud", a écrit António Guterres. "Compte tenu de l'augmentation des températures mondiales, il est urgent de réduire le risque d'incendies de forêt. Nous devons faire la paix avec la nature. Nous ne pouvons pas abandonner".

Les habitants de New York ont été invités à rester à l'intérieur dans la mesure du possible, à éviter autant que possible les activités physiques fatigantes et à fermer les fenêtres. Toutes les activit?s en plein air dans les ?coles et les jardins d'enfants ont ?t ? annul?es, de m?me que de nombreux autres ?v?nements en plein air et quelques spectacles.

Les baignades surveillées par des maîtres-nageurs sur les plages de la ville ont été annulées, les parcs animaliers et les bibliothèques ont fermé plus tôt. Les matchs des équipes de baseball des New York Yankees et des Philadelphia Phillies, ainsi que le match de basket-ball féminin du New York Liberty, prévus mercredi, ont été reportés.

Dans les rues, il y avait nettement moins de monde que d'habitude, et beaucoup portaient les masques familiers de la pandémie. Dans les canyons urbains, non seulement la visibilité a nettement diminué, mais la fumée a également été ressentie physiquement par des millions de personnes. "Ça sent comme le 11 septembre", a commenté une New-Yorkaise en souvenir des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center.

A Washington, la capitale des Etats-Unis, située à environ 370 kilomètres au sud, l'air était également trouble mercredi et dégageait une odeur de brûlé. Comme à New York, une alerte a été lancée en raison de la mauvaise qualité de l'air. Selon le site officiel Airnow.gov, le niveau de pollution de l'air à New York était entre-temps le plus élevé : "Dangereux".

L'autorité de la circulation aérienne (FAA) a fait savoir que le trafic à destination et en provenance des aéroports de la région de New York et de Philadelphie avait été limité en raison de la mauvaise visibilité. Des retards importants ont été enregistrés. Dans les métropoles canadiennes d'Ottawa et de Toronto ainsi que dans les Etats américains du Minnesota et du Massachusetts, les autorités ont également mis en garde les habitants contre la mauvaise qualité de l'air. Depuis plusieurs semaines déjà, de nombreux incendies font rage dans l'ouest du Canada et désormais également dans le nord-est du pays. Dans la province de Nouvelle-Écosse, au sud-est du pays, la situation s'est récemment améliorée.

La Maison Blanche a fait savoir que le président Joe Biden avait également été informé de la situation. "C'est un nouvel exemple alarmant de la façon dont la crise climatique affecte nos vies et nos communautés", a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre./aae/DP/mis